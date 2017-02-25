Новый глава Нацкомитета демократов США пообещал сопротивление Трампу

«Когда-нибудь люди будут изучать эту эпоху американской истории», — сказал Перес после своей победы. «Они зададут нам всем вопрос: “Где вы были в 2017 году, когда у нас был худший президент в истории Соединенных Штатов?” Мы сможем ответить, что Демократическая партия была во главе сопротивления, и сделала все, чтобы у него был один президентский срок», — сказал новоизбранный глава Нацкомитета.

Бывший президент США Барак Обама в своем заявлении поздравил Переса с победой, назвав его «своим другом». «Я знаю, что Том Перес объединит нас под этим знаменем возможностей и заложит основу для нового поколения Демократического руководства для этой большой, смелой, открытой для всех, динамичной Америки, которую мы так сильно любим», — заявил экс-президент США.



Свои поздравления Пересу принесла и бывший кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон. «Рада за сильную, единую партию, отстаивающую лучшее для нашей страны в будущем», — написала клинтон в своем Twitter.