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11:39 (мск), источник: УНИАН

Украине не нужно и нельзя восстанавливать ядерный потенциал — Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украине не нужно восстанавливать ядерный потенциал, пишет «112 Украина».

Источник: УНИАН

Он подчеркнул, что «Единственный путь был — отдать ядерное оружие. И единственный путь для человечества — прекратить изготовления ядерного оружия».

На вопрос, нужно ли Украине восстанавливать свой ядерный потенциал, Кравчук ответил отрицательно.

«Во-первых, нельзя, а во-вторых — не надо», — сказал экс-президент, подчеркнув «А вы представьте, что наше ядерное оружие действует, вот мы его здесь сделали, должны здесь восстановить его, есть все, чтобы ядерное оружие производить и ставить на носители. Ядерная бомба была изготовлена на территории России, у Арзамаса. Все боеголовки, 165 — стратегические, а каждая несла по 5 зарядов, это 700, все направлены на США и срок их действия истекал в 1997 году. В 1997 году надо было снять боеголовки и куда отдать? В Россию», — говорит Кравчук.

Как сообщал УНИАН, слова президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и потенциального наращивания ядерного арсенала вызвали беспокойство у главы международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева.

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