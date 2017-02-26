Украине не нужно и нельзя восстанавливать ядерный потенциал — Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украине не нужно восстанавливать ядерный потенциал, пишет «112 Украина».
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украине не нужно восстанавливать ядерный потенциал, пишет «112 Украина».
Он подчеркнул, что «Единственный путь был — отдать ядерное оружие. И единственный путь для человечества — прекратить изготовления ядерного оружия».
На вопрос, нужно ли Украине восстанавливать свой ядерный потенциал, Кравчук ответил отрицательно.
«Во-первых, нельзя, а
Как сообщал УНИАН, слова президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и потенциального наращивания ядерного арсенала вызвали беспокойство у главы международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева.