Де Мистура счел теракт в Хомсе попыткой сорвать мирные переговоры

По словам де Мистуры, попытки помешать ходу переговоров были ожидаемы, и их следует ждать в дальнейшем.
«В интересах всех сторон, выступающих против терроризма и приверженных проведению политического процесса в Сирии, не допустить того, чтобы эти попытки достигли успеха», — заявил де Мистура.
Делегация от сирийской оппозиции, которая участвует в мирных переговорах в Женеве, также осудила теракт в Хомсе, передает Reuters.
«Мы осуждаем любые террористические акты, выполненные любыми террористическими группировками. Если теракт в Хомсе был совершён террористами, то ответ очевиден» — заявил глава делегации Насер Харири.
В то же время другой представитель оппозиции Фаттех Хассун заметил, что до района, в котором произошел взрыв, невозможно добраться без помощи со стороны силовых структур.
Хассун предположил, что таким образом Дамаск «ликвидировал людей, которые находятся в розыске в международном суде», а также «показал народу и миру свое участие в борьбе с терроризмом».
Ранее делегация сирийского правительства на мирных переговорах в Женеве призвала оппозицию осудить теракт в Хомсе.
Отказавшихся признавать взрывы в Хомсе терактом представитель сирийской правительственной делегации Башар Джаафари пообещал признать террористами
В субботу, 25 февраля, в сирийском Хомсе несколько террористов подорвали себя возле штаб-квартиры службы государственной безопасности и здания военной разведки. Жертвами взрыва стали как минимум 32 человека, среди погибших есть высокопоставленный офицер военной разведки.