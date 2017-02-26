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04:08 (мск), источник: РБК

Де Мистура счел теракт в Хомсе попыткой сорвать мирные переговоры

Посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура заявил, что «ужасная террористическая атака» в Хомсе была попыткой сорвать мирные переговоры по сирийскому конфликту, которые проходят в Женеве. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

По словам де Мистуры, попытки помешать ходу переговоров были ожидаемы, и их следует ждать в дальнейшем.

«В интересах всех сторон, выступающих против терроризма и приверженных проведению политического процесса в Сирии, не допустить того, чтобы эти попытки достигли успеха», — заявил де Мистура.

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Делегация от сирийской оппозиции, которая участвует в мирных переговорах в Женеве, также осудила теракт в Хомсе, передает Reuters.

«Мы осуждаем любые террористические акты, выполненные любыми террористическими группировками. Если теракт в Хомсе был совершён террористами, то ответ очевиден» — заявил глава делегации Насер Харири.

В то же время другой представитель оппозиции Фаттех Хассун заметил, что до района, в котором произошел взрыв, невозможно добраться без помощи со стороны силовых структур.

Хассун предположил, что таким образом Дамаск «ликвидировал людей, которые находятся в розыске в международном суде», а также «показал народу и миру свое участие в борьбе с терроризмом».

Ранее делегация сирийского правительства на мирных переговорах в Женеве призвала оппозицию осудить теракт в Хомсе.

Отказавшихся признавать взрывы в Хомсе терактом представитель сирийской правительственной делегации Башар Джаафари пообещал признать террористами

В субботу, 25 февраля, в сирийском Хомсе несколько террористов подорвали себя возле штаб-квартиры службы государственной безопасности и здания военной разведки. Жертвами взрыва стали как минимум 32 человека, среди погибших есть высокопоставленный офицер военной разведки.

Комментарии
4
Владимир Карташов
Это говорю вам,как еврей нелюдям...Будте благоразумны и чтимы почитаемостью. У вас есть даннная религия-христинство и на колени,братья!!!и сестры!!Чтите бога сваго как себя более и не плюйте в шалаш ближнего хоть и вам наплевали и нра сслиии.Скажите- и услышат. Замплвачьте и утешат.Богу ему христу-богову а вам ему чтоб побогову..Аминь его врдруг....
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Владимир Карташов
Чиновники это вообще то не плохие люди..Тока испорченные тяжелым и неблагодарным трудом.Они любят тоже ведь человеческое..деньги ...больше денег..любят еще деньги... в общем милые люди.Не обижайте чиновников.. Охраняйте их здоровье и терпите очереди...
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Владимир Карташов
Пошел утром на работу чиновник...И чтоб знал что вернется..Жывым и здоровым потому что ему тоже счастья надо маленько...
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