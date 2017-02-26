Де Мистура счел теракт в Хомсе попыткой сорвать мирные переговоры

«В интересах всех сторон, выступающих против терроризма и приверженных проведению политического процесса в Сирии, не допустить того, чтобы эти попытки достигли успеха», — заявил де Мистура.

По словам де Мистуры, попытки помешать ходу переговоров были ожидаемы, и их следует ждать в дальнейшем.

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Делегация от сирийской оппозиции, которая участвует в мирных переговорах в Женеве, также осудила теракт в Хомсе, передает Reuters.

«Мы осуждаем любые террористические акты, выполненные любыми террористическими группировками. Если теракт в Хомсе был совершён террористами, то ответ очевиден» — заявил глава делегации Насер Харири.

В то же время другой представитель оппозиции Фаттех Хассун заметил, что до района, в котором произошел взрыв, невозможно добраться без помощи со стороны силовых структур.

Хассун предположил, что таким образом Дамаск «ликвидировал людей, которые находятся в розыске в международном суде», а также «показал народу и миру свое участие в борьбе с терроризмом».

Ранее делегация сирийского правительства на мирных переговорах в Женеве призвала оппозицию осудить теракт в Хомсе.