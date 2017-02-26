Глава администрации села в Хабаровском крае своей властью ввела «визовый режим»

Хабаровск, 26 февраля, AmurMedia.

Неожиданное ограничение в передвижение получили под Новый год жители и гости села Видное Вяземского района Хабаровского края. Глава администрации ввела для всех, прибывающих на территорию сельского поселения «визовый режим». Как оказалось, в компетенцию сельской администрации установление подобного режима не входит, а потому постановление, устанавливающее «приграничный режим» было отменено, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

Администрацией села Видное в Вяземском районе Хабаровского края в конце прошлого года было издано постановление, ограничивающее выезд и въезд на территорию сельского поселения не только приезжих, но даже и местных жителей. Однако районная прокуратура, сославшись на то, что установление правил пограничного режима к компетенции органов местного самоуправления не отнесено, в конце января внесла протест на постановление, вводящее «визовый режим» для села Видное.

«В соответствии с Законом Российской Федерации “О Государственной границе Российской Федерации” ограничение граждан в их правах и свободах при установлении правил пограничного режима допустимо только на основании и в порядке, предусмотренных законом. При этом пограничный режим служит исключительно интересам создания необходимых условий охраны Государственной границы и включает правила в пограничной зоне. Конкретное содержание, пространственные и временные пределы действия правил пограничного режима, круг лиц, в отношении которых правила действуют, устанавливаются и отменяются решениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности», — говорится на сайте краевой прокуратуры.

По результатам рассмотрения протеста незаконный правовой акт отменен.