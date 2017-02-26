Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Собчак против Брежневой: последний шанс
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
СМИ: Фадеев говорит о побеге Максаковой на Украину
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
"Она не найдёт счастья": Фадеев о побеге Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10«День без иммигрантов»
10:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Глава администрации села в Хабаровском крае своей властью ввела «визовый режим»

Однако районным прокурором был внесен протест, а жителям и въезжающим в сельское поселения был возвращен «безвиз».

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 февраля, AmurMedia.

Неожиданное ограничение в передвижение получили под Новый год жители и гости села Видное Вяземского района Хабаровского края. Глава администрации ввела для всех, прибывающих на территорию сельского поселения «визовый режим». Как оказалось, в компетенцию сельской администрации установление подобного режима не входит, а потому постановление, устанавливающее «приграничный режим» было отменено, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

Администрацией села Видное в Вяземском районе Хабаровского края в конце прошлого года было издано постановление, ограничивающее выезд и въезд на территорию сельского поселения не только приезжих, но даже и местных жителей. Однако районная прокуратура, сославшись на то, что установление правил пограничного режима к компетенции органов местного самоуправления не отнесено, в конце января внесла протест на постановление, вводящее «визовый режим» для села Видное.

«В соответствии с Законом Российской Федерации “О Государственной границе Российской Федерации” ограничение граждан в их правах и свободах при установлении правил пограничного режима допустимо только на основании и в порядке, предусмотренных законом. При этом пограничный режим служит исключительно интересам создания необходимых условий охраны Государственной границы и включает правила в пограничной зоне. Конкретное содержание, пространственные и временные пределы действия правил пограничного режима, круг лиц, в отношении которых правила действуют, устанавливаются и отменяются решениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности», — говорится на сайте краевой прокуратуры.

По результатам рассмотрения протеста незаконный правовой акт отменен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Одной крови: автомобиль комсомольчанина угнал его собственный родственник
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Десятки человек пострадали при наезде машины в Новом Орлеане
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
СМИ: США могут покинуть Совет ООН по правам человека
Власти Малайзии рассказали о результатах вскрытия Ким Чен Нама
ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь