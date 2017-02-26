Уголовное дело Михаила Пилипенко вернули в суд

8 февраля текущего года суд удовлетворил ходатайства адвокатов Пилипенко и бывшего замглавы администрации города Александра Белова в связи с тем, что оба признали свою вину, раскаялись и оплатили причиненный ущерб еще на стадии следствия. Пилипенко и Белову назначены штрафы — по 40 тысяч рублей каждому. При этом Михаил Пилипенко продолжил исполнять свои обязанностям в качестве депутата.

Находкинская прокуратура не согласилась с таким мягким приговором и в положенные сроки обжаловала решение суда. Информация о том, что уголовное дело вновь вернется в суд подтверждают и открытые источники. На официальном сайте Находкинского городского суда в графе «Дата вступления в законную силу» значится статус «Обжалуется».