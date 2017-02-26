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06:20 (мск), источник: РБК

Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своей статье для NYT поделилась впечатлениями от работы с Виталием Чуркиным. Она отметила, что между ними было много разногласий, но признала, что они были нужны друг другу.

Источник: AP 2017

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр призналась, что убита горем после смерти представителя России при организации Виталия Чуркина. Об этом Пауэр написала в статье, опубликованной в газете The New York Times. В ней она поделилась своими впечатлениями от работы со своим российским коллегой во Всемирной организации.

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«Он преданно защищал ужасные действия президента Владимира Путина на Украине и Сирии. Но в то же время Виталий был мастером слова с эпическим чувством юмора, хорошим другом и одной из лучших надежд на то, чтобы Соединенные Штаты и Россия работали вместе. Я убита горем из-за его смерти», — пишет Пауэр.

Она также поделилась воспоминаниями, как начинала работать на посту постпреда США при ООН. «Когда я приехала в Нью-Йорк, моя предшественница Сьюзан Райс сказала мне: «Инвестируй в свои отношения с Чуркиным. Он будет сводить тебя с ума, но вы будете нужны друг другу», — вспоминает Пауэр наставления Райс.

Поскольку у России есть право вето в Совете Безопасности, мне была нужна поддержка Виталия, чтобы добиться осуждения советом, послать миротворцев в зоны конфликтов или наложить санкции на страны-нарушители или отдельных граждан
Саманта ПауэрБывший постпред США при ООН

Бывший постпред также отметила, что почти каждое выступление в ООН между ней и Чуркиным заканчивалось острыми, а иногда и ядовитыми высказываниям.

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«Но в конечном итоге, мы знали, что мы должны работать вместе, и мы работали, в том числе ввели самые жесткие когда-либо санкции против Северной Кореи, помогли дать отпор эпидемии лихорадки Эбола и избрали нового генерального секретаря», — отметила Пауэр.

«Виталий провел свою профессиональную жизнь, защищая свою страну, чьи культуру и традиции он почитал. Несмотря на то, что он никогда не разделял со мной моей точки зрения по поводу своего президента, я чувствовала, что он ценил то, что Путин восстановил актуальность России на мировой арене, но предпочитал при этом мирные методы», — пишет Пауэр.

Она добавила, что по ее сведениям, Чуркин никогда не рассматривал в качестве знака протеста против действий российского президента свой уход с поста постпреда. «Но если бы он так поступил, то, скорее всего, его бы заменили кем-то менее готовым к компромиссам, что ослабило бы способность Организации Объединенных Наций добиваться укрепления мира и безопасности, а в дальнейшем привело бы к подрыву российско-американских отношений», — пишет бывший постпред США.

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«В то время как другие американские дипломаты приходили в ООН и уходили оттуда, там был один старожил: Виталий Чуркин, грозный враг, заботливый друг и яростный защитник России, страны, которую он обожал и которой гордился», — подытожила Пауэр, заметив, что для восстановления российско-американских отношений Вашингтону не следует отворачиваться от тех, с кем «мы категорически не согласны».

Чуркин представлял Россию в ООН с 2006 года. Он скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке.Предположительно причиной смерти стал сердечный приступ. 24 февраля он был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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