Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр призналась, что убита горем после смерти представителя России при организации Виталия Чуркина. Об этом Пауэр написала в статье, опубликованной в газете The New York Times. В ней она поделилась своими впечатлениями от работы со своим российским коллегой во Всемирной организации.
Бывший постпред США заметила, что «была, пожалуй, самым заметным противником Чуркина»
«Он преданно защищал ужасные действия президента Владимира Путина на Украине и Сирии. Но в то же время Виталий был мастером слова с эпическим чувством юмора, хорошим другом и одной из лучших надежд на то, чтобы Соединенные Штаты и Россия работали вместе. Я убита горем из-за его смерти», — пишет Пауэр.
Она также поделилась воспоминаниями, как начинала работать на посту постпреда США при ООН. «Когда я приехала в Нью-Йорк, моя предшественница Сьюзан Райс сказала мне: «Инвестируй в свои отношения с Чуркиным. Он будет сводить тебя с ума, но вы будете нужны друг другу», — вспоминает Пауэр наставления Райс.
Поскольку у России есть право вето в Совете Безопасности, мне была нужна поддержка Виталия, чтобы добиться осуждения советом, послать миротворцев в зоны конфликтов или наложить санкции на страны-нарушители или отдельных граждан
Саманта ПауэрБывший постпред США при ООН
Бывший постпред также отметила, что почти каждое выступление в ООН между ней и Чуркиным заканчивалось острыми, а иногда и ядовитыми высказываниям.
«Но в конечном итоге, мы знали, что мы должны работать вместе, и мы работали, в том числе ввели самые жесткие когда-либо санкции против Северной Кореи, помогли дать отпор эпидемии лихорадки Эбола и избрали нового генерального секретаря», — отметила Пауэр.
«Виталий провел свою профессиональную жизнь, защищая свою страну, чьи культуру и традиции он почитал. Несмотря на то, что он никогда не разделял со мной моей точки зрения по поводу своего президента, я чувствовала, что он ценил то, что Путин восстановил актуальность России на мировой арене, но предпочитал при этом мирные методы», — пишет Пауэр.
Она добавила, что по ее сведениям, Чуркин никогда не рассматривал в качестве знака протеста против действий российского президента свой уход с поста постпреда. «Но если бы он так поступил, то, скорее всего, его бы заменили кем-то менее готовым к компромиссам, что ослабило бы способность Организации Объединенных Наций добиваться укрепления мира и безопасности, а в дальнейшем привело бы к подрыву российско-американских отношений», — пишет бывший постпред США.
«В то время как другие американские дипломаты приходили в ООН и уходили оттуда, там был один старожил: Виталий Чуркин, грозный враг, заботливый друг и яростный защитник России, страны, которую он обожал и которой гордился», — подытожила Пауэр, заметив, что для восстановления российско-американских отношений Вашингтону не следует отворачиваться от тех, с кем «мы категорически не согласны».
Чуркин представлял Россию в ООН с 2006 года. Он скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке.Предположительно причиной смерти стал сердечный приступ. 24 февраля он был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.