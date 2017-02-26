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09:31 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о предложениях Японии по совместной деятельности на Курилах

Япония подготовила свои предложения по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, узнала газета Nikkei. Обсудить их стороны планируют 18 марта.

Источник: РИА "Новости"

Японское правительство готовится предложить России конкретный план совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, сообщает японская газета Nikkei. По информации издания, представители обеих стран обсудят эти предложения 18 марта в Токио.

Обе стороны попытаются достичь соглашения по конкретным пунктам перед встречей лидеров обеих стран Синдзо Абэ и Владимира Путина, которая может состояться в конце апреля — начале мая или в сентябре, уточняет газета

По информации издания, как ожидается, японское правительство предложит, чтобы медицинские учреждения и университеты Хоккайдо удаленно оказывали медицинские услуги врачам и пациентам островов, возможно, через Интернет.

Также Япония может предложить, чтобы частные японские и российские компании совместно предлагали круизы для японских туристов. Ожидается также, что Токио предложит послать на острова специалистов двух стран, которые сообща будут работать над сохранением окружающей среды в этих районах.

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Что касается рыболовства, то, как ожидается, японское правительство предложит совместное управление заводами по переработке лосося и других рыб. Также страна может предложить совместное разведение морских ушек и других ценных рыб, пишет газета.

Вопрос о принадлежности островов попытаются избежать, например, предложением, чтобы туристы, посещающие острова во время круизов, просто не высаживались на них, отмечает издание.

В середине декабря минувшего года Путин побывал с визитом в Японии, где провел переговоры со своим японским коллегой. Путин и Абэ договорились о совместной деятельности Москвы и Токио на Курильских островах. Как рассказывал тогда помощник президента Юрий Ушаков, совместная деятельность будет касаться сотрудничества в области рыболовства, медицины, туризма и экологии.

Комментарии
5
Сергей Петров
я думаю зря они туда лезут пусть свои острова делают.
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perplexed
"чтобы туристы, посещающие острова во время круизов, просто не высаживались на них, отмечает издание."
как можно посещать остров, не высаживаясь на него? сомнительно всё это. Я думаю япошки ползут тихой сапой.
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ЯГУАР
Ох и настырные эти узко глазые!
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