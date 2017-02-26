СМИ узнали о предложениях Японии по совместной деятельности на Курилах

Источник: РИА "Новости"

Японское правительство готовится предложить России конкретный план совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, сообщает японская газета Nikkei. По информации издания, представители обеих стран обсудят эти предложения 18 марта в Токио.

Обе стороны попытаются достичь соглашения по конкретным пунктам перед встречей лидеров обеих стран Синдзо Абэ и Владимира Путина, которая может состояться в конце апреля — начале мая или в сентябре, уточняет газета

По информации издания, как ожидается, японское правительство предложит, чтобы медицинские учреждения и университеты Хоккайдо удаленно оказывали медицинские услуги врачам и пациентам островов, возможно, через Интернет. Также Япония может предложить, чтобы частные японские и российские компании совместно предлагали круизы для японских туристов. Ожидается также, что Токио предложит послать на острова специалистов двух стран, которые сообща будут работать над сохранением окружающей среды в этих районах.

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