СМИ узнали о предложениях Японии по совместной деятельности на Курилах
Япония подготовила свои предложения по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, узнала газета Nikkei. Обсудить их стороны планируют 18 марта.
Япония подготовила свои предложения по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, узнала газета Nikkei. Обсудить их стороны планируют 18 марта.
Японское правительство готовится предложить России конкретный план совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, сообщает японская газета Nikkei. По информации издания, представители обеих стран обсудят эти предложения 18 марта в Токио.
По информации издания, как ожидается, японское правительство предложит, чтобы медицинские учреждения и университеты Хоккайдо удаленно оказывали медицинские услуги врачам и пациентам островов, возможно, через Интернет.
Также Япония может предложить, чтобы частные японские и российские компании совместно предлагали круизы для японских туристов. Ожидается также, что Токио предложит послать на острова специалистов двух стран, которые сообща будут работать над сохранением окружающей среды в этих районах.
Что касается рыболовства, то, как ожидается, японское правительство предложит совместное управление заводами по переработке лосося и других рыб. Также страна может предложить совместное разведение морских ушек и других ценных рыб, пишет газета.
Вопрос о принадлежности островов попытаются избежать, например, предложением, чтобы туристы, посещающие острова во время круизов, просто не высаживались на них, отмечает издание.
В середине декабря минувшего года Путин побывал с визитом в Японии, где провел переговоры со своим японским коллегой. Путин и Абэ договорились о совместной деятельности Москвы и Токио на Курильских островах. Как рассказывал тогда помощник президента Юрий Ушаков, совместная деятельность будет касаться сотрудничества в области рыболовства, медицины, туризма и экологии.
как можно посещать остров, не высаживаясь на него? сомнительно всё это. Я думаю япошки ползут тихой сапой.