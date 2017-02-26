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07:29 (мск), источник: 365info.kz

Проживающим в ЕАЭС нужно общее гражданство — депутат

Идею о втором общем гражданстве для проживающих в ЕАЭС высказал депутат Госдумы Константин Затулин, сообщает politnavigator.net.

Источник: 365info.kz

«Может быть, имеет смысл говорить о втором гражданстве для жителей Евразийского экономического союза. Так же, как есть гражданство Евросоюза. Но этому препятствуют не только наши внутренние споры, но и позиция государств-членов ЕАЭС. Если одни, вроде Армении, к этому, в общем-то, склонны, то другие, например Белоруссия и Казахстан, этого не хотят», — сказал Затулин.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. В Казахстане запрещено иметь двойное гражданство.

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