Проживающим в ЕАЭС нужно общее гражданство — депутат

«Может быть, имеет смысл говорить о втором гражданстве для жителей Евразийского экономического союза. Так же, как есть гражданство Евросоюза. Но этому препятствуют не только наши внутренние споры, но и позиция государств-членов ЕАЭС. Если одни, вроде Армении, к этому, в общем-то, склонны, то другие, например Белоруссия и Казахстан, этого не хотят», — сказал Затулин.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. В Казахстане запрещено иметь двойное гражданство.