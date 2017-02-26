Проживающим в ЕАЭС нужно общее гражданство — депутат
Идею о втором общем гражданстве для проживающих в ЕАЭС высказал депутат Госдумы Константин Затулин, сообщает politnavigator.net.
Идею о втором общем гражданстве для проживающих в ЕАЭС высказал депутат Госдумы Константин Затулин, сообщает politnavigator.net.
«Может быть, имеет смысл говорить о втором гражданстве для жителей Евразийского экономического союза. Так же, как есть гражданство Евросоюза. Но этому препятствуют не только наши внутренние споры, но и позиция
В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. В Казахстане запрещено иметь двойное гражданство.