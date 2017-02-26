Глава Приморья: вопрос установки ГЛОНАСС на машины скоро решат

Ранее сообщалось, что Миклушевский намерен обратиться в правительство РФ с предложением доработать процедуру по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС». По данным Дальневосточного таможенного управления, с начала года около 1,4 тысячи автомобилей оказались в «подвешенном» состоянии на таможенных складах в Приморье и Японии из-за отсутствия «ЭРА-ГЛОНАСС». Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также сообщал журналистам, что разберется с этим вопросом.
«Пострадал в основном малый и средний бизнес, я считаю, что власть не имеет права такими неуклюжими действиями мешать людям работать. Я обратился к полпреду президента в ДФО Юрию Петровичу Трутневу, он меня услышал и поддержал, в правительстве были приняты необходимые решения, в ближайшее время ситуация будет полностью урегулирована», — сказал Миклушевский в эфире телеканала «ОТВ-Прим».
Глава Приморья подчеркнул, что из-за вопроса с ГЛОНАСС страдают в основном владельцы поддержанных автомобилей, для региона это большая проблема.
Первого января вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». В середине февраля власти Приморья заявляли, что таможня Владивостока начала выдавать ПТС владельцам подержанных иномарок, задержанных ранее из-за отсутствия на них системы «ЭРА-ГЛОНАСС».