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10:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

В МИР прояснили ситуацию с курортом Алаколь

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Восточно-казахстанский курорт Алаколь не закрыт для туристов, заверил директор департамента индустрии туризма министерства по инвестициям и развитию республики Марат Игали.

Источник: Sputniknews.kz

Ранее в СМИ прошла информация, что курорт закрыт для отдыхающих, однако вскоре власти региона пояснили, что закрыты лишь места организованного отдыха, и то лишь на время — на модернизацию, а туристы могут отдыхать «дикарями».

Как стало известно, что условия более 90% турбаз на озере Алаколь не соответствуют требованиям безопасности и санитарным нормам. 139 туристических объектов из 147 не прошли проверку на соответствие санитарным нормам.

«Никто не закрывал доступ к озеру и не останавливал работу предпринимателей. В данном случае, речь идёт о необходимости создания комфортных условий для отдыхающих. После многочисленных жалоб отдыхающих в 2016 году, который стал рекордным для региона в части посещения туристами, аким ВКО Даниал Ахметов взял на личный контроль развитие туризма на побережье озера Алаколь», — сообщает Игали.

Созданная по поручению главы региона рабочая группа выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологической нормы и пожарной безопасности. Были выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. После проверок, между акиматом Урджарского района и предпринимателями подписаны меморандумы, согласно которому нарушения должны быть устранены до начала следующего сезона.

«В настоящее время владельцы баз отдыха проводят соответствующие работы по благоустройству территорий своих объектов к началу летнего туристского сезона, который откроется в июне 2017 года», — отмечает представитель МИР.

Также он напомнил, что в целом регион на развитие зоны отдыха Алаколя планирует в 2017 году вложить около 500 миллионов тенге. Планируется провести средний ремонт дорог, ведущих к озеру, благоустроить побережье и пляж, создать парк отдыха с спортивными и детскими игровыми площадками с аттракционами, проложить тротуары и велосипедные дорожки. Кроме того, планируется благоустроить территорию автовокзала и создать автостоянку.

«Развивайте внутренний туризм в Казахстане!», — призвал Игали своих подписчиков.

Центр курорта Алаколь — одноименное большое бессточное озеро, расположенное между горами Джунгарского Алатау и Тарбагатая на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Воды этого озера имеют целебные свойства. Сезон купания — с июня по середину сентября.

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