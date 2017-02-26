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10:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Литва выступила за постоянное присутствие военных США в стране

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что страны выступает за постоянное присутствие американских военных на своей территории, что было донесено до властей США, сообщает Delfi.

— Мы выступаем за постоянное присутствие [американских войск], потому что наш собственный [военный] контингент весьма ограничен, — сказал Линкявичюс.

При этом конституция Литвы запрещает наличие военных баз других государств на своей территории. Но глава МИД Литвы считает, что размещать американских военных можно на своих базах, что не будет противоречить основному закону страны.

Помимо этого, Линкявичюс сообщил американским коллегам, что одним из ключевых пунктов для Литвы является вопрос противовоздушной обороны, которой, по его словам, у страны практически нет.

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