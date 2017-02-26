Литва выступила за постоянное присутствие военных США в стране

— Мы выступаем за постоянное присутствие [американских войск], потому что наш собственный [военный] контингент весьма ограничен, — сказал Линкявичюс.

При этом конституция Литвы запрещает наличие военных баз других государств на своей территории. Но глава МИД Литвы считает, что размещать американских военных можно на своих базах, что не будет противоречить основному закону страны.

Помимо этого, Линкявичюс сообщил американским коллегам, что одним из ключевых пунктов для Литвы является вопрос противовоздушной обороны, которой, по его словам, у страны практически нет.