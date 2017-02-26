Лидер парламентской оппозиции задержан в Кыргызстане

Сообщается, что Текебаев подозревается в коррупции и мошенничества после письменного обращения в органы нацбезопасности Кыргызстана владельца ряда телекоммуникационных компаний России и члена фракции КПРФ Леонида Маевского. По его информации, Текебаев получил миллион долларов, чтобы помочь ему приобрести MegaCom.

Текебаева задержали по прилете из Стамбула. Он прибыл из Вены, где парламентская делегация участвовала в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Парламентария доставили в ГКНБ для проведения следственных действий.

Текебаева поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Кроме того, сообщили в спецслужбах, для проведения следственных действий 26 февраля в ГКНБ доставлен соратник Текебаева — Дуйшенкул Чотонов, занимавший во Временном правительстве должность министра чрезвычайных ситуаций.