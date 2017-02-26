МИД России прокомментировал теракт в Хомсе

Ранее в городе Хомс террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ — ред.) осуществила серию терактов . Смертники подорвали себя в здании отделения госбезопасности и безопасности армии, погибли не менее 35 человек, включая командующего отделением безопасности армии по провинции Хомс генерала Хасана Даабуля.

«В Москве решительно осуждают варварские акции экстремистов в Хомсе. Подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры — понести заслуженное наказание», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В российском МИД отметили, что «нельзя допустить реализацию замыслов террористов сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве обеспечить устойчивое прекращение огня в САР и начать продвижение к политическому урегулированию в Сирии через широкий межсирийский диалог и переговоры на основе резолюции 2254 СБ ООН».