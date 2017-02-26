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12:39 (мск), источник: РИА Новости

МИД России прокомментировал теракт в Хомсе

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Москва осуждает варварские акции экстремистов, эти деяния должны получить строгую оценку, а организаторы — понести наказание, заявили в воскресенье в МИД РФ в связи с терактом в сирийском Хомсе.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в городе Хомс террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ — ред.) осуществила серию терактов. Смертники подорвали себя в здании отделения госбезопасности и безопасности армии, погибли не менее 35 человек, включая командующего отделением безопасности армии по провинции Хомс генерала Хасана Даабуля.

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«В Москве решительно осуждают варварские акции экстремистов в Хомсе. Подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры — понести заслуженное наказание», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В российском МИД отметили, что «нельзя допустить реализацию замыслов террористов сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве обеспечить устойчивое прекращение огня в САР и начать продвижение к политическому урегулированию в Сирии через широкий межсирийский диалог и переговоры на основе резолюции 2254 СБ ООН».

Комментарии
3
Северный Мишка
Объявляется бойкот АБ за призывы свержения лидера КНДР !!!
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Северный Мишка
Какой толк осуждать?! Надо действовать и не на словах, а на деле?
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эльшат мехтиев
95% россиян географию Сирии и Ирака с Ираном знают в разы лучше, чем своей России. Бесовство како-то!!
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