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13:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сторонники задержанного оппозиционера митингуют в Бишкеке

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Митинги начались в столице Кыргызстана после задержания главы парламентской фракции «Ата мекен» Омурбека Текебаева по подозрению в коррупции, передает Sputnik Кыргызстан.

Источник: Sputniknews.kz

После того, как стало известно о задержании оппозиционера, у здания Госкомитета национальной безопасности в Бишкеке начали собираться его сторонники — около 80 человек, по данным полиции. На малой родине Текебаева в Базар-Коргоне также прошел митинг с участием 200 его сторонников.

Экс-депутат от фракции «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева, заявила, что «более 10 членов партии и депутаты приехали в аэропорт “Манас” встретить Текебаева, но сотрудники ГКНБ провели жесткое задержание и водворили Текебаева в СИЗО. Адвоката сразу не пустили к нему, ребят из молодежного крыла задержали».

Экс-депутат Кабай Карабеков на митинге у здания ГКНБ отметил, что задержание Текебаева стало следствием того, что он «первым начал критиковать Атамбаева (Алмазбек Атамбаев, президент Кыргызстана — прим.ред.), раньше в неблаговидных делах обвиняли лишь окружение президента».

Перед митингующими выступила экс-президент Роза Отунбаева.

«Омурбек Текебаев — это видный общественный деятель. В аэропорту его задерживали как будто он международный террорист. Это печалит. Он сыграл большую роль в становлении независимости страны и развитии демократии. Он всегда борется за правду. В таких условиях мы должны объединится. Его должны отпустить под домашний арест», — заявила она.

Сообщается, что Текебаев подозревается в коррупции и мошенничества после письменного обращения в органы нацбезопасности Кыргызстана владельца ряда телекоммуникационных компаний России и члена фракции КПРФ Леонида Маевского. По его информации, Текебаев получил миллион долларов, чтобы помочь ему приобрести MegaCom.

Текебаева задержали по прилете из Стамбула. Он прибыл из Вены, где парламентская делегация участвовала в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Парламентария доставили в ГКНБ для проведения следственных действий. Текебаева поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Кроме того, сообщили в спецслужбах, для проведения следственных действий 26 февраля в ГКНБ доставлен соратник Текебаева — Дуйшенкул Чотонов, занимавший во Временном правительстве должность министра чрезвычайных ситуаций.

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