В Бишкеке митингующие требуют освободить лидера парламентской оппозиции

Источник: Reuters

По информации представитель МВД Киргизии, в акции участвуют до 300 человек. Протестующие скандируют лозунг «Свободу Текебаеву» и держат в руках красные флаги социалистической партии. На митинг пришла экс-президент Киргизии Роза Отунбаева.

Она отметила, что Текебаев сыграл большую роль в становлении независимости страны и развитии демократии. Экс-президент выразила надежду, что власти отпустят оппозиционера под домашний арест.

Участники митинга заявили, что акция будет носить бессрочный характер до тех пор, пока лидер партии не будет отпущен из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости