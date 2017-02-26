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14:10 (мск), источник: РИА Новости

В Бишкеке митингующие требуют освободить лидера парламентской оппозиции

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сторонники лидера парламентской оппозиции Киргизии Омурбека Текебаева митингуют у здания Госкомитета национальной безопасности в Бишкеке. Собравшиеся требуют освобождения политика, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Источник: Reuters

По информации представитель МВД Киргизии, в акции участвуют до 300 человек. Протестующие скандируют лозунг «Свободу Текебаеву» и держат в руках красные флаги социалистической партии.

На митинг пришла экс-президент Киргизии Роза Отунбаева.

Она отметила, что Текебаев сыграл большую роль в становлении независимости страны и развитии демократии. Экс-президент выразила надежду, что власти отпустят оппозиционера под домашний арест.

Участники митинга заявили, что акция будет носить бессрочный характер до тех пор, пока лидер партии не будет отпущен из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости

В воскресенье Генеральная прокуратура Киргизии задержала Текебаева в аэропорту Бишкека. Депутата обвинили в мошенничестве и коррупции на основании заявления российского бизнесмена Леонида Маевского.

Фракция партии «Ата Мекен», лидером которой является Текебаев, инициирует внеочередное заседание парламента. Для этого необходимы подписи 40 законодателей.

По словам депутата Каныбека Иманалиева, акция протеста будет бессрочной. Митингующим раздают горячий чай, кормят самсой и бутербродами.

Комментарии
5
Vadym Kachyrovskiy
За всеми этим революциями во все времена стоял Орден Иезуитов! Он и сегодня не умер, но продолжает расшатывать ситуацию во всём мире , совершая госперевороты, цветные революции, гражданские войны, экономические кризисы, создавая УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС. Зачем? Чтобы когда люди окончательно устанут о всей этой неразберихи, и потребуют наконец то ПОРЯДКА, Орден будет тут как тут со своим Новым Мировым Порядком, с единой валютой, с единой экономикой ( глобализованной), с единым мировым правительством, и самое главное ради чего это всё делается - с Единой Религией, под руководством ПАПЫ РИМСКОГО! А вот тогда уже КОНЕЦ не за горами!
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Валерий Богданов
В к аждой стране есть не довольные режимом или верховной властью и использовать их в изменении ситуации очень эффективно и рентабельно , вот и всё !
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вася полянский
свободу Юрию Деточкину мать вашу!
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