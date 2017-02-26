Басурин: украинские силовики покинули Донецкую фильтровальную станцию

«В результате решительного осуждения украинских силовиков военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции», — сказал он.
Накануне он заявлял, что силовики захватили станцию и вели оттуда огонь по ДНР. Как утверждал Басурин, в захвате участвовали боевики из радикальных националистических подразделений.
На уточняющий вопрос журналиста Басурин ответил, что на самой территории станции силовиков нет, но они продолжают укреплять позиции в непосредственной близости
Также Басурин заявил, что власти ДНР готовы обеспечить безопасность ремонтным бригадам для работ по восстановлению станции, но украинская сторона отказывается поступать так же, из-за чего затягивается расконсервирование станции.
Он добавил, что за минувшие сутки силовики обстреляли самопровозглашенную республику 761 раз, выпустив почти 300 мин и снарядов.
Донецкая фильтровальная станция, расположенная в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и другие крупные населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.