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16:55 (мск), источник: РИА Новости

Басурин: украинские силовики покинули Донецкую фильтровальную станцию

ДОНЕЦК 26 фев — РИА Новости. Украинские силовики покинули Донецкую фильтровальную станцию, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Источник: РИА Новости

«В результате решительного осуждения украинских силовиков военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции», — сказал он.

Накануне он заявлял, что силовики захватили станцию и вели оттуда огонь по ДНР. Как утверждал Басурин, в захвате участвовали боевики из радикальных националистических подразделений.

На уточняющий вопрос журналиста Басурин ответил, что на самой территории станции силовиков нет, но они продолжают укреплять позиции в непосредственной близости
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Также Басурин заявил, что власти ДНР готовы обеспечить безопасность ремонтным бригадам для работ по восстановлению станции, но украинская сторона отказывается поступать так же, из-за чего затягивается расконсервирование станции.

Он добавил, что за минувшие сутки силовики обстреляли самопровозглашенную республику 761 раз, выпустив почти 300 мин и снарядов.

Донецкая фильтровальная станция, расположенная в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и другие крупные населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.

Комментарии
2
вася полянский
чё им без виз не дадут? уже б тёрли туалеты немцам со спокойной душой прибывая в нирване от счастья
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Р.P.F
ми
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