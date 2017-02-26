Басурин: украинские силовики покинули Донецкую фильтровальную станцию

Источник: РИА Новости

«В результате решительного осуждения украинских силовиков военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции», — сказал он. Накануне он заявлял, что силовики захватили станцию и вели оттуда огонь по ДНР. Как утверждал Басурин, в захвате участвовали боевики из радикальных националистических подразделений.

На уточняющий вопрос журналиста Басурин ответил, что на самой территории станции силовиков нет, но они продолжают укреплять позиции в непосредственной близости