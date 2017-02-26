Путин назначил председателя райсуда и федеральных судей в Татарстане
(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля председателем Алексеевского районного суда назначен Ашраф Нурмухаметов, сообщает
(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля председателем Алексеевского районного суда назначен Ашраф Нурмухаметов, сообщает
Жанна Низамова назначена заместителем председателя Набережночелнинского городского суда, Халиса Ахмадеева — заместителем председателя Приволжского районного суда Казани Масгутовна.
Судьями Верховного Суда РТ поставлены Роберт Камалов, Людмила Митрофанова, Ирина Назарова, Оксана Пичугова и Лилия Субботина.
Этим же указом назначены семь судей в райсуды Татарстана.