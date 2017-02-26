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16:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Путин назначил председателя райсуда и федеральных судей в Татарстане

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля председателем Алексеевского районного суда назначен Ашраф Нурмухаметов, сообщает пресс-служба Верховного суда РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Жанна Низамова назначена заместителем председателя Набережночелнинского городского суда, Халиса Ахмадеева — заместителем председателя Приволжского районного суда Казани Масгутовна.

Судьями Верховного Суда РТ поставлены Роберт Камалов, Людмила Митрофанова, Ирина Назарова, Оксана Пичугова и Лилия Субботина.

Этим же указом назначены семь судей в райсуды Татарстана.

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