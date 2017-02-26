Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
9 любопытных фактов о тестостероне
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Киркоров призвал РФ отказаться от Евровидения: признание звезды
«Неожиданность»: на Украине про указ Путина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
15:10 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси проходят акции против декрета о тунеядстве

В воскресенье, 26 февраля, в нескольких городах Беларуси проходят акции протеста против налога на тунеядство. Мероприятия не санкционированы властями.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщает TUT.BY, что все проходит спокойно.

Примерно о 800−1000 собравшихся сообщает витебский корреспондент. Это значительно больше, чем на прошлой акции неделю назад. После получаса протестующие с площади Победы двинулись в направлении площади Свободы, где находится горисполком и облисполком.

Миновав площадь Свободы, митингующие продолжили движение и дошли до площади Ленина. Звучат призывы к отставке президента, жалобы на маленькие зарплаты и пенсии.

Брестский корреспондент передает о примерно сотне собравшихся.
В Бобруйске на акции присутствует около 400 человек, мероприятие проходит спокойно, сообщает наш корреспондент.

Как пишет БелаПАН, в Барановичах на митинг пришло около 300 человек. В акции принимает участие председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов.

Срок уплаты налога на финансирование государственных расходов за 2015 год истек 20 февраля. Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 тысяч белорусов, хотя «письма счастья» от налоговой получило около 470 тысяч человек. В бюджет поступило 16,3 млн рублей.

За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Оружейник-писатель Пефтиев готовит новую книгу
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД РФ прокомментировал теракт в Хомсе
Лыжники Устюгов и Крюков победили в командном спринте на ЧМ
Ильдар Дадин вышел на свободу
ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов
В столице Киргизии проходит митинг в поддержку лидера оппозиции
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь