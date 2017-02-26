В Беларуси проходят акции против декрета о тунеядстве

Как сообщает TUT.BY, что все проходит спокойно.

Примерно о 800−1000 собравшихся сообщает витебский корреспондент. Это значительно больше, чем на прошлой акции неделю назад. После получаса протестующие с площади Победы двинулись в направлении площади Свободы, где находится горисполком и облисполком.

Миновав площадь Свободы, митингующие продолжили движение и дошли до площади Ленина. Звучат призывы к отставке президента, жалобы на маленькие зарплаты и пенсии.

Брестский корреспондент передает о примерно сотне собравшихся.

В Бобруйске на акции присутствует около 400 человек, мероприятие проходит спокойно, сообщает наш корреспондент.

Как пишет БелаПАН, в Барановичах на митинг пришло около 300 человек. В акции принимает участие председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов.

Срок уплаты налога на финансирование государственных расходов за 2015 год истек 20 февраля. Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 тысяч белорусов, хотя «письма счастья» от налоговой получило около 470 тысяч человек. В бюджет поступило 16,3 млн рублей.

За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.