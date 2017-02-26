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16:53 (мск), источник: Ipress.ua

Марш Немцова: оппозиционера Касьянова облили зеленкой

На «Марше памяти Бориса Немцова» в Москве облили зеленкой председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова.

Источник: Ipress.ua

«Как пишет в Twitter корреспондент «Эха Москвы» Ирина Воробьева, провокатор был выведен полицией и задержан. Мужчина кричал «Россия с Путиным!» — сообщает «Дождь».

Корреспондент телеканала «112 Украина» в Москве говорит, что марш должен начаться с минуты на минуту.

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«Я не видела момент, когда напали на политика (Михаила Касьянова, — ред.), я видела, что за рамки уже прошел Алексей Навальный. В центре стоит колонна, возглавляемая крымскими татарами, они выступают против репрессий, которые происходят в Крыму. С минуты на минуту ждем начала похода, Пушкинская площадь заполнена людьми», — сказала корреспондент.

А российский адвокат Марк Фейгин сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что на марше насчитывается от 20 до 25 тыс. людей.

«Со мной активисты из Крыма, они с крымскотатарскими флагами, и мой коллега Николай Полозов, а еще дочь Ильми Умерова. Народа насчитывается от 20 до 25 тыс. точно», — сказал Фейгин.

Отметим, сегодня в Москве проходит «Марш памяти Бориса Немцова». В городе усилены меры безопасности, стоят рамки с металлоискателями в центре находится много полиции.

Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в центре Москвы был убит Борис Немцов, бывший губернатор и вице-премьер Российской Федерации, в последние годы лидер оппозиционного движения «Солидарность» и партии «Парнас», депутат Ярославской областной думы.

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