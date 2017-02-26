Страны-основательницы ЕС предлагают создать федерацию
Руководители нижних палат национальных парламентов
Руководители нижних палат национальных парламентов
Их открытое письмо в воскресенье опубликовала туринская газета La Stampa, информирует телеканал «112 Украина».
«Настало время продвинуться в направлении более тесной политической интеграции — федеративного Союза государств, обладающий широкими полномочиями. Мы хорошо знаем, что такая перспектива вызывает и сильное сопротивление, но инертность некоторых не может стать параличом для всех… А
Письмо подписали председатель немецкого бундестага Норберт Ламмерт, председатель национального собрания Франции Клод Бартолон, председатель итальянской палаты депутатов Лаура Болдрини и спикер палаты депутатов Люксембурга Марс ди Бартоломео.
Отмечается, что руководители парламентов ЕС 17 марта соберутся в Риме, чтобы отметить 60-летие подписания Римских договоров, заложивших основы Евросоюза. Одновременно представители четырех из шести
Напомним, Европейский парламент дал зеленый свет созданию армии Европейского Союза.