Страны-основательницы ЕС предлагают создать федерацию

Их открытое письмо в воскресенье опубликовала туринская газета La Stampa, информирует телеканал «112 Украина».

«Настало время продвинуться в направлении более тесной политической интеграции — федеративного Союза государств, обладающий широкими полномочиями. Мы хорошо знаем, что такая перспектива вызывает и сильное сопротивление, но инертность некоторых не может стать параличом для всех… А государства-члены, которые не хотят сразу присоединиться к такой более тесной интеграции, смогут сделать это позже», — отмечается в сообщении.

Письмо подписали председатель немецкого бундестага Норберт Ламмерт, председатель национального собрания Франции Клод Бартолон, председатель итальянской палаты депутатов Лаура Болдрини и спикер палаты депутатов Люксембурга Марс ди Бартоломео.

Отмечается, что руководители парламентов ЕС 17 марта соберутся в Риме, чтобы отметить 60-летие подписания Римских договоров, заложивших основы Евросоюза. Одновременно представители четырех из шести стран-основательниц подчеркнули, что нынешний юбилей пройдет «в самый критический момент, который когда-либо переживал европейский проект».

Напомним, Европейский парламент дал зеленый свет созданию армии Европейского Союза.