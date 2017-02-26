Премьер-министр РК провел переговоры с гендиректором «Росатома»
Встреча состоялась в Астане.
Встреча состоялась в Астане.
Сегодня в Үкімет Үйі
В ходе встречи участники рассмотрели вопросы совместных проектов в атомной энергетики, а также участия российской компании в Международной специализированной выставке EXPO 2017.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса,
Напомним, в октябре 2016 года в рамках ХІІІ форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России главы «Росатома», Министерства энергетики РК и АО «НАК «Казатомпром» подписали меморандум о взаимопонимании и расширении стратегического сотрудничества в области
В меморандуме стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям Комплексной программы
Документ также предусматривает проработку возможного совместного участия в международных проектах МАГАТЭ и совместное использование существующих