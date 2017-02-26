Премьер-министр РК провел переговоры с гендиректором «Росатома»

В ходе встречи участники рассмотрели вопросы совместных проектов в атомной энергетики, а также участия российской компании в Международной специализированной выставке EXPO 2017.

Сегодня в Үкімет Үйі Премьер-Министр РК Бактыжан Сагинтаев провел встречу с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.

Напомним, в октябре 2016 года в рамках ХІІІ форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России главы «Росатома», Министерства энергетики РК и АО «НАК «Казатомпром» подписали меморандум о взаимопонимании и расширении стратегического сотрудничества в области ядерно-топливного цикла.

В меморандуме стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям Комплексной программы казахстанско-российского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и договорились сосредоточить усилия на дальнейшем развитии партнерских отношений с использованием существующей инфраструктуры совместных предприятий, в том числе в сегментах добычи природного урана, конверсии, обогащении, фабрикации топлива и заключительной стадии ЯТЦ.