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21:34 (мск), источник: "Российская газета"

Бальбек: Крымчанам не нужна «забота» Порошенко

Жители Крыма будут благодарны президенту Украины Петру Порошенко, если он оставит полуостров в покое, поскольку они помнят его «заботу» в виде разного рода блокад.

Так прокомментировал обещание Порошенко не оставлять крымчан без поддержки депутат Госдумы от РК Руслан Бальбек.

— Крымчане будут благодарны Порошенко, если он оставит их без своей назойливой заботы и внимания. Жители полуострова поддержку Порошенко прочувствовали еще в 2014 году после перекрытия подачи воды в Северо-Крымский канал, затем с заботой о крымчанах была устроена продуктовая блокада, — сказал РИА Новости Бальбек.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook пообещал не оставлять крымчан без поддержки и обвинил Россию в грубом нарушении прав человека на полуострове и пообещал «продолжить борьбу».

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