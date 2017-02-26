Бальбек: Крымчанам не нужна «забота» Порошенко

Так прокомментировал обещание Порошенко не оставлять крымчан без поддержки депутат Госдумы от РК Руслан Бальбек.

— Крымчане будут благодарны Порошенко, если он оставит их без своей назойливой заботы и внимания. Жители полуострова поддержку Порошенко прочувствовали еще в 2014 году после перекрытия подачи воды в Северо-Крымский канал, затем с заботой о крымчанах была устроена продуктовая блокада, — сказал РИА Новости Бальбек.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook пообещал не оставлять крымчан без поддержки и обвинил Россию в грубом нарушении прав человека на полуострове и пообещал «продолжить борьбу».