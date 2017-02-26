Климкин: Эффективной замены «нормандскому формату» сегодня нет
На сегодняшний день эффективной замены «нормандскому формату» переговоров по украинскому кризису нет, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
На сегодняшний день эффективной замены «нормандскому формату» переговоров по украинскому кризису нет, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
На сегодняшний день эффективной замены «нормандскому формату» переговоров по украинскому кризису нет, заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью ZN.UA.
«На сегодня нет эффективной замены “нормандскому формату”, поскольку этот формат — не только люди, это страны, в частности, Германия и Франция, которые много инвестировали в данную проблематику — и на уровне канцлера и президента, и на уровне министров иностранных дел», — указал он.
Министр отметил, в частности, роль в данных переговорах министра иностранных дел Франции
«Я помню, как в нашей прессе писали, когда пришел
«Вот мы ездили в Донбасс. И когда ты разговариваешь там в вертолете, потом идешь и видишь все вокруг, разговариваешь с людьми — это все дает определенную эмоциональную нагрузку, и я видел, насколько небезразлично было Штайнмайеру и Эро общаться с теми, кто был вынужден покинуть свои дома, выслушивать эти человеческие истории», — отметил министр.
«Поэтому я считаю, что на сегодня есть “нормандский формат”, он функционирует, но он не может дать нам желаемого результата
По словам министра, если возникнет подходящий момент и все будут понимать, что новый формат наделит переговоры большей «добавочной стоимостью», то над этим вопросом будет вестись работа.
«Мы открыты для любой логики, которая, действительно, принесет нам победу», — заключил он.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что нормандский формат «не демонстрирует эффективности», но альтернативы ему нет.