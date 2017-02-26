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17:55 (мск), источник: Капитал

Климкин: Эффективной замены «нормандскому формату» сегодня нет

На сегодняшний день эффективной замены «нормандскому формату» переговоров по украинскому кризису нет, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Источник: Капитал

На сегодняшний день эффективной замены «нормандскому формату» переговоров по украинскому кризису нет, заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью ZN.UA.

«На сегодня нет эффективной замены “нормандскому формату”, поскольку этот формат — не только люди, это страны, в частности, Германия и Франция, которые много инвестировали в данную проблематику — и на уровне канцлера и президента, и на уровне министров иностранных дел», — указал он.

Министр отметил, в частности, роль в данных переговорах министра иностранных дел Франции Жана-Марка Эро.

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«Я помню, как в нашей прессе писали, когда пришел Жан-Марк Эро, что, мол, появился новый министр, никогда не занимавшийся иностранными делами, наверное, ему все это будет не очень интересно. Конечно, ему необходимо было какое-то время, чтобы войти в курс дел, но сейчас он, в самом деле, очень помогает и между встречами, и на встречах. Он понимает логику происходящего», — указал Климкин.

«Вот мы ездили в Донбасс. И когда ты разговариваешь там в вертолете, потом идешь и видишь все вокруг, разговариваешь с людьми — это все дает определенную эмоциональную нагрузку, и я видел, насколько небезразлично было Штайнмайеру и Эро общаться с теми, кто был вынужден покинуть свои дома, выслушивать эти человеческие истории», — отметил министр.

«Поэтому я считаю, что на сегодня есть “нормандский формат”, он функционирует, но он не может дать нам желаемого результата из-за позиции России. Тем не менее, и немцы, и французы помогают нам во многих вопросах держать Россию в определенных рамках логики Минска», — подчеркнул Климкин.

По словам министра, если возникнет подходящий момент и все будут понимать, что новый формат наделит переговоры большей «добавочной стоимостью», то над этим вопросом будет вестись работа.

«Мы открыты для любой логики, которая, действительно, принесет нам победу», — заключил он.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что нормандский формат «не демонстрирует эффективности», но альтернативы ему нет.

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