Экс-президент Ирана написал Трампу письмо с критикой миграционного указа

Бывший президент Ирана ​Махмуд Ахмадинежад направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором он раскритиковал миграционный указ. Об этом сообщает ABC News.

В письме, которое насчитывает около 3500 слов, Ахмадинежад уделил внимание указу, который временно запрещает гражданам семи стран, в том числе Ирана, приезжать в США. Однако телеканал указывает, что в целом тон экс-главы Ирана был «примирительным». При этом он отметил, что «современная Америка принадлежит всем нациям».

В письме Ахмадинежад отметил, что Трамп одержал победу на выборах, поскольку он «правдиво описал, что политическая система США и избирательные структуры коррумпированы». Он осудил Вашингтон за «господство» в Организации объединенных наций (ООН) и за вмешательство в дела некоторых государств, что, по мнению бывшего президента Ирана, несет «нестабильность, войны, разногласия, убийства и миграцию».

Он также написал, что около 1 млн иранцев, которые проживают в США, выступают за «уважение к разнообразию наций и рас». ​