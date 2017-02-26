Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10«День без иммигрантов»
18:11 (мск), источник: РБК

Экс-президент Ирана написал Трампу письмо с критикой миграционного указа

Бывший глава Ирана Махмуд Ахмадинежад направил Дональду Трампу письмо. В нем он выступил с критикой миграционного указа и заявил, что современная Америка принадлежит всем нациям.

Источник: Reuters

Бывший президент Ирана ​Махмуд Ахмадинежад направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором он раскритиковал миграционный указ. Об этом сообщает ABC News.

Читайте также
СМИ: Трамп подпишет новый указ по иммиграции в пятницу

В письме, которое насчитывает около 3500 слов, Ахмадинежад уделил внимание указу, который временно запрещает гражданам семи стран, в том числе Ирана, приезжать в США. Однако телеканал указывает, что в целом тон экс-главы Ирана был «примирительным». При этом он отметил, что «современная Америка принадлежит всем нациям».

В письме Ахмадинежад отметил, что Трамп одержал победу на выборах, поскольку он «правдиво описал, что политическая система США и избирательные структуры коррумпированы». Он осудил Вашингтон за «господство» в Организации объединенных наций (ООН) и за вмешательство в дела некоторых государств, что, по мнению бывшего президента Ирана, несет «нестабильность, войны, разногласия, убийства и миграцию».

Он также написал, что около 1 млн иранцев, которые проживают в США, выступают за «уважение к разнообразию наций и рас». ​

Никто не может вести себя как хозяин и смотреть на других людей как на гостей и переселенцев
Махмуд АхмадинежадЭкс-президент Ирана

Бывший президент Ирана не стал поднимать тему ядерной сделки, которую ранее президент США назвал «самой ужасной» из виденных им.

Письмо было направлено в посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы США в стране. Дипломаты отказались от комментариев ABC, в то время как американские чиновники не были доступны для комментариев на момент публикации.

Фоторепортаж
Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что миграционный указ Трампа является «оскорблением всей нации». Аргументируя свою позицию, он заявил, что нет «ни одного иранца, который совершил хотя бы один террористический акт против американцев. Иран осуждал каждый теракт, начиная с 9/11 [террористические атаки 11 сентября 2001 года в США]».

Американский президент подписал миграционный указ, запрещающий на 90 дней въезд в США гражданам семи государства. Он распространяется на граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Документ также временно свернул программу по приему беженцев. Пока действие указа приостановлено решением апелляционного суда.

Чиновник из администрации Трампа 23 февраля заявил, что Трамп отложил подписание нового указа. По его словам, оно ожидается «где-то на следующей неделе».

Комментарии
6
А Б
Скажите это Трампу.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
маугли
я бы не был столь категоричным.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Иран - одна из самых справедливых стран в мире.
СГА - изначально неправедная страна.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Российские лыжники победили в командном спринте на ЧМ в Лахти
В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции
МИД РФ прокомментировал теракт в Хомсе
Глава Нацкомитета Демпартии пообещал стать «кошмаром» для Трампа
Ильдар Дадин вышел на свободу
СМИ: Россиянкам грозит лишение серебра в командном спринте на ЧМ
Летевший в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь