Экс-президент Ирана написал Трампу письмо с критикой миграционного указа

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором он раскритиковал миграционный указ. Об этом сообщает ABC News.
В письме, которое насчитывает около 3500 слов, Ахмадинежад уделил внимание указу, который временно запрещает гражданам семи стран, в том числе Ирана, приезжать в США. Однако телеканал указывает, что в целом тон экс-главы Ирана был «примирительным». При этом он отметил, что «современная Америка принадлежит всем нациям».
В письме Ахмадинежад отметил, что Трамп одержал победу на выборах, поскольку он «правдиво описал, что политическая система США и избирательные структуры коррумпированы». Он осудил Вашингтон за «господство» в Организации объединенных наций (ООН) и за вмешательство в дела некоторых государств, что, по мнению бывшего президента Ирана, несет «нестабильность, войны, разногласия, убийства и миграцию».
Он также написал, что около 1 млн иранцев, которые проживают в США, выступают за «уважение к разнообразию наций и рас».
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Махмуд АхмадинежадЭкс-президент Ирана
Бывший президент Ирана не стал поднимать тему ядерной сделки, которую ранее президент США назвал «самой ужасной» из виденных им.
Письмо было направлено в посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы США в стране. Дипломаты отказались от комментариев ABC, в то время как американские чиновники не были доступны для комментариев на момент публикации.
На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что миграционный указ Трампа является «оскорблением всей нации». Аргументируя свою позицию, он заявил, что нет «ни одного иранца, который совершил хотя бы один террористический акт против американцев. Иран осуждал каждый теракт, начиная с 9/11 [террористические атаки 11 сентября 2001 года в США]».
Американский президент подписал миграционный указ, запрещающий на 90 дней въезд в США гражданам семи государства. Он распространяется на граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Документ также временно свернул программу по приему беженцев. Пока действие указа приостановлено решением апелляционного суда.
Чиновник из администрации Трампа 23 февраля заявил, что Трамп отложил подписание нового указа. По его словам, оно ожидается «где-то на следующей неделе».
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