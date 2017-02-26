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18:53 (мск), источник: РИА Новости

Новый глава Нацкомитета Демпартии пообещал стать худшим кошмаром Трампа

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Новый глава Нацкомитета Демократической партии США (DNC) Том Перес ответил на шутливое поздравление президента США Дональда Трампа и заявил, что вместе со всеми демократами станет его худшим кошмаром.

Источник: Reuters

По итогам голосования Том Перес получил 245 голосов членов комитета против 200 у его ближайшего конкурента, члена палаты представителей от штата Миннесота Кита Эллисона.

Трамп шутливо поздравил Переса с победой в Twitter, отметив, что «невозможно пожелать лучшего для него и для Республиканской партии».

«Зовите меня Том. И не слишком радуйтесь. Кит Эллисон и я, а также демократы, объединившиеся по всей стране, станем вашим худшим кошмаром», — написал Перес в своем Twitter, сделав репост записи с поздравлением Трампа.

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Том Перес — первый представитель латиноамериканской диаспоры, который возглавил DNC. Он совсем недавно покинул правительство — в администрации Барака Обамы он занимал пост министра труда.

Место главы комитета оказалось вакантным после отставки Дебби Вассерман-Шульц, причиной которой стала публикация сайтом WikiLeaks электронной переписки Демпартии.

Детали этой переписки также привели к обвинениям Хиллари Клинтон в том, что партийный аппарат поддерживал ее в ходе праймериз в ущерб проигравшему Берни Сандерсу.

Комментарии
2
вася полянский
радуют каждый день америкашки! вселяют надежду на большую бучу в своей пендосии! пора ставить ставки кто кого уничтожит
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Иван Петров
Грозилась синичка море поджечь.
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