Новый глава Нацкомитета Демпартии пообещал стать худшим кошмаром Трампа

По итогам голосования Том Перес получил 245 голосов членов комитета против 200 у его ближайшего конкурента, члена палаты представителей от штата Миннесота Кита Эллисона.

Трамп шутливо поздравил Переса с победой в Twitter, отметив, что «невозможно пожелать лучшего для него и для Республиканской партии».

«Зовите меня Том. И не слишком радуйтесь. Кит Эллисон и я, а также демократы, объединившиеся по всей стране, станем вашим худшим кошмаром», — написал Перес в своем Twitter, сделав репост записи с поздравлением Трампа.