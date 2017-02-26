Новый глава Нацкомитета Демпартии пообещал стать худшим кошмаром Трампа

По итогам голосования Том Перес получил 245 голосов членов комитета против 200 у его ближайшего конкурента, члена палаты представителей от штата Миннесота Кита Эллисона.
Трамп шутливо поздравил Переса с победой в Twitter, отметив, что «невозможно пожелать лучшего для него и для Республиканской партии».
«Зовите меня Том. И не слишком радуйтесь. Кит Эллисон и я, а также демократы, объединившиеся по всей стране, станем вашим худшим кошмаром», — написал Перес в своем Twitter, сделав репост записи с поздравлением Трампа.
Том Перес — первый представитель латиноамериканской диаспоры, который возглавил DNC. Он совсем недавно покинул правительство — в администрации Барака Обамы он занимал пост министра труда.
Место главы комитета оказалось вакантным после отставки Дебби Вассерман-Шульц, причиной которой стала публикация сайтом WikiLeaks электронной переписки Демпартии.
Детали этой переписки также привели к обвинениям Хиллари Клинтон в том, что партийный аппарат поддерживал ее в ходе праймериз в ущерб проигравшему Берни Сандерсу.