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20:27 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Назарбаев провели воскресенье на горнолыжном курорте

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев пообщались в неформальной обстановке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Главы государств в воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алма-Аты.

Ожидается, что в понедельник лидеры проведут официальную встречу в Алма-Ате, после чего Путин посетит Таджикистан и Киргизию
Комментарии
4
Владимир Ермолин
Лучше бы вы по нашим городам прокатились, бездельники, может хоть что то изменилось!
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Александр Романский
Походу, Назарбаев хочет угнаться за спортсменом, нелегко будет дедуле в Иссык Куль нырять в батискафе))
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Иван Петров
При чём тут стерхи?
Ты не перепил?
Моего президента в обиду не дам.
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