Путин и Назарбаев провели воскресенье на горнолыжном курорте
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев пообщались в неформальной обстановке, сообщил РИА Новости
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев пообщались в неформальной обстановке, сообщил РИА Новости
Главы государств в воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от
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Моего президента в обиду не дам.