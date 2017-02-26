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21:31 (мск), источник: Sputnik.md

Влах встречает свой День рождения, следя за ЧП в Комрате

Башкан Гагаузии Ирина Влах встречает свой День рождения на рабочем посту, погрузившись в проблемы автономии и отслеживая ситуацию в Комрате, где произошел прорыв дамбы: какова ситуация на данный момент в регионе?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. В воскресенье в Комрате произошло ЧП — прорвало дамбу озера, расположенного на окраине города. В результате, как сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузии, оказались затоплены десятки гектаров земли в пойме реки Ялпуг. Руководитель автономии Ирина Влах и в свой День рождения находится на рабочем посту. В беседе с корреспондентом Sputnik она рассказала, какова ситуация в регионе на данный момент.

«Уже все локализовано. Затоплений домов нет. Дамба была очень слабой. Она находилась в ведении Агентства “Apele Moldovei”, которое не приводило вовремя ее в порядок», — сказала Влах.

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По ее словам, гагаузские власти неоднократно обращались к руководству «Apele Moldovei» с тем, чтобы все озера в регионе передали на баланс автономии. Как отметила башкан АТО, такая опасность из-за проблем с дамбой существовала не только на озере близ Комрата, но и на других водоемах.

«Мы не получали никаких ответов. Думаю, сейчас вернемся к этой теме и будем настаивать на том, чтобы все озера вернулись к нам в ведение», — добавила Влах.

Она отметила, что на месте продолжает работать спецштаб во главе с первым замом башкана Гагаузии Вадимом Чебаном и представителями примэрии Комрата.

«Последствия практически ликвидированы. Очень быстро и оперативно сработали. Ни один дом и человек не пострадал. Есть некоторые вопросы, которые мы в оперативном порядке будем решать», — сказала башкан.

Она подчеркнула, что намерена обратиться за поддержкой и к главе правительства Молдовы Павлу Филипу.

«Мы завтра проведем совещание, на котором выясним законодательные позиции и посмотрим, какая законодательная база у нас существует на данный момент. Поднимем все документы и решим, в какую инстанцию обращаться. В любом случае, попрошу премьера страны, чтобы он поддержал нас в части возврата всех озер Гагаузии», — заключила Влах.

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