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22:24 (мск), источник: РИА Новости

Аваков заявил, что у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Киев имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль, и в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Источник: РИА Новости

«Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками», — сказал Аваков в интервью украинскому телеканалу «1+1» в воскресенье вечером.

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Аваков добавил, что тоже входит в число тех, кто «работает над этой ситуацией». По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

Ранее газета New York Times сообщила, что украинский депутат Андрей Артеменко предложил администрации президента США план по снятию санкций с России. Майкл Флинн, в чей офис были переданы предложения по урегулированию российско-украинских отношений, через неделю после этого ушел в отставку с поста помощника президента США по вопросам нацбезопасности. Одна из ключевых инициатив Артеменко касается Крыма — он предложил провести на Украине референдум по поводу возможной аренды полуострова Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче России в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ «плане» по снятию санкций с РФ абсурдна. Он отметил, что Москве ничего не известно о каких-либо планах, а кроме того, имеется понимание, что политико-дипломатическое решение украинской проблемы возможно только на основе минских договоренностей.

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