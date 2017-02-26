Аваков заявил, что у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса

«Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками», — сказал Аваков в интервью украинскому телеканалу «1+1» в воскресенье вечером.

Аваков добавил, что тоже входит в число тех, кто «работает над этой ситуацией». По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

Ранее газета New York Times сообщила, что украинский депутат Андрей Артеменко предложил администрации президента США план по снятию санкций с России. Майкл Флинн, в чей офис были переданы предложения по урегулированию российско-украинских отношений, через неделю после этого ушел в отставку с поста помощника президента США по вопросам нацбезопасности. Одна из ключевых инициатив Артеменко касается Крыма — он предложил провести на Украине референдум по поводу возможной аренды полуострова Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.