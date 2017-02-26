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22:20 (мск), источник: РИА Новости

Аваков: силовики могли бы за 5 минут разогнать участников блокады Донбасса

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Украинские силовики могут за пять минут разогнать радикалов, блокирующих торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, однако не хотят этого делать, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

«Ни полиция, ни национальная гвардия никто не исходили из того, что мы хотим разогнать это силовым путем. На силовой разгон такой операции нужно будет пять минут времени и очень малое количество подготовленных людей. Я хочу, чтобы все разобрались в том, что происходит реально, и каждый сделал свою работу: правительство приняло соответствующее решение, очень четкое законодательное регулирование (торговли с ДНР и ЛНР — ред.), журналисты и эксперты показали, покритиковали», — сказал Аваков в интервью украинскому телеканалу «1+1» в воскресенье вечером.

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