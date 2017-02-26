Дональд Трамп припечатал прессу

Источник: AP 2017

В последний раз президент США не принял участие в торжественном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) в 1981 году: Рональд Рейган тогда не смог прийти, поскольку еще не оправился от совершенного на него покушения. И хотя этот ужин является обычным светским мероприятием (в последние годы на нем присутствовало едва ли не больше голливудских звезд, чем журналистов), личное присутствие президента считается своего рода данью уважения со стороны исполнительной ветви власти по отношению к «четвертой власти» — прессе. Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на апрельском приеме WHCA, после того как ассоциация выразила Белому дому «решительный протест». Журналистов возмутил тот факт, что на состоявшийся в пятницу закрытый брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера впервые не пустили ряд СМИ.

Среди попавших в опалу репортеров оказались лишь те, чьи издания активно критикуют политику нового президента: CNN, The New York Times, Politico, Los Angeles Times и ряд других.

За несколько дней до этого Дональд Трамп назвал эти СМИ, а также телеканалы NBC News, ABC и CBS «врагами американского народа», обвинив их в распространении «липовых новостей». Некоторые российские негосударственные СМИ уже много лет существуют в условиях подобных и иного рода ограничений со стороны властей, но в США столь острого конфликта между Белым домом и прессой не было, пожалуй, с президентства Ричарда Никсона, то есть с начала 1970-х.

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«Президент Трамп и его администрация требуют не честного и объективного освещения. Они хотят, чтобы о них рассказывали только хорошее, какими бы ни были факты. Президент Трамп — не борец с предвзятостью. Он требует предвзятости в свою пользу и наказывает журналистов, которые этому требованию не подчиняются», — заявил «Ъ» глава европейского бюро Politico Дэвид Херценхорн, ранее работавший в The New York Times. По мнению собеседника «Ъ», если бы, к примеру, указ Дональда Трампа об ограничении въезда на территорию США граждан семи мусульманских стран «был бы должным образом подготовлен и не вызвал хаоса по всему миру», американские СМИ освещали бы его не столь критично. «Но в итоге глава Белого дома своим указом нарушил несколько международных норм, в частности, в страну не смогли въехать иностранные студенты, обладавшие всеми необходимыми документами. Это не вина СМИ, что все сложилось так плачевно. Указ президента был отменен независимыми судебными инстанциями. Роль СМИ свелась к тому, чтобы показать, к каким последствиям для всего мира привели действия новой администрации», — пояснил Дэвид Херценхорн. По его словам, его коллеги, освещающие деятельность Белого дома, делают это столь же непредвзято, как и при прежних администрациях: «Проблема не в отношении СМИ, а в том, что новый президент и члены его команды готовы врать и распространять “альтернативные факты”, называя прессу “врагом”, вместо того чтобы с уважением принять тот факт, что в США средства массовой информации исторически играли важную роль, по праву считаясь “четвертой ветвью” власти».

Между тем, как следует из американских СМИ, ограничения прав журналистов были и при прежнем президенте США Бараке Обаме. Представители пресс-пула Белого дома неоднократно жаловались, что на мероприятия пускают лишь официальных личных фотографов, а президент отказывается отвечать на вопросы журналистов.

За восемь лет Барак Обама провел лишь 94 пресс-конференции, где предусматривалась возможность живого общения с прессой, в то время как Джордж Буш-младший 307 раз отвечал на вопросы журналистов, а Билл Клинтон — 493 раза. Впрочем, нынешний конфликт между Белым домом и прессой не идет в сравнение с претензиями журналистов к предшественнику Дональда Трампа. Ранее представители команды нового президента неоднократно жаловались на предвзятое отношение к нему со стороны многих либеральных СМИ, которое якобы проявлялось и во время предвыборной борьбы. Исследования подтверждают эти претензии, но разница по сравнению с освещением избирательной кампании кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон не столь велика. Так, согласно декабрьскому докладу Школы имени Кеннеди Гарвардского университета, 77% материалов о Дональде Трампе имели негативный оттенок. О Хиллари Клинтон в негативном ключе говорилось в 64% материалов.

Российский эксперт, президент холдинга «Минченко-консалтинг» Евгений Минченко, изучивший предвыборные стратегии демократов и республиканцев, убежден, что, вступая в противостояние со СМИ, Дональд Трамп руководствуется тактикой из трех пунктов.