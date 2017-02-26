Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с ОРДЛО
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с неподконтрольными территориями.
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с неподконтрольными территориями.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что Кабинет министров Украины на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.
«Вопрос необходимости урегулировать взаимоотношения товарообмена с оккупированными территориями — это необходимость. Было решение СНБО соответствующее, чтобы мы урегулировали этот вопрос и соответствующие поручения даны и постановление Кабинета министров
А. Аваков отметил, что проект соответствующего решения разрабатывался настолько долго, что «у части общества возникают к этому вопросы и некоторые подозрения».
«Насколько я знаю, на ближайшем заседании Кабинета министров будет вынесен проект постановления, который регулирует этот товарообмен», — сказал министр.
Как сообщалось, А. Аваков заявил, что импорт с неподконтрольной территории Донбасса должен быть ограничен товарами, так называемого, «критического импорта» (уголь, товары для металлургии).