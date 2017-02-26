Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с ОРДЛО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что Кабинет министров Украины на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

«Вопрос необходимости урегулировать взаимоотношения товарообмена с оккупированными территориями — это необходимость. Было решение СНБО соответствующее, чтобы мы урегулировали этот вопрос и соответствующие поручения даны и постановление Кабинета министров долго-долго готовится Службой безопасности и еще одной из служб Кабинета министров», — сказал министр в эфире «1+1» в воскресенье.

А. Аваков отметил, что проект соответствующего решения разрабатывался настолько долго, что «у части общества возникают к этому вопросы и некоторые подозрения».

«Насколько я знаю, на ближайшем заседании Кабинета министров будет вынесен проект постановления, который регулирует этот товарообмен», — сказал министр.

Как сообщалось, А. Аваков заявил, что импорт с неподконтрольной территории Донбасса должен быть ограничен товарами, так называемого, «критического импорта» (уголь, товары для металлургии).