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01:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Новый бюджет США не предполагает сокращений социальных расходов

Вопреки ожиданиям, планируемый бюджет США не предполагает сокращения расходов на крупные социальные программы, включая выплаты по соцзащите и медстраховке Medicare, заявил министр финансов страны Стивен Мнучин.

Глава Минфина рассказал, что в ходе своего первого обращения к Конгрессу президент США Дональд Трамп анонсирует планы по сокращению налогов для среднего класса и малого бизнеса, а также предложит снизить кредитные ставки.

В эфире Fox News господин Мнучин указал, что администрация «пока не будет трогать» социальные расходы. «Так что не ожидайте увидеть это в бюджете», — сказал министр, добавив, что руководство страны «с осторожностью изучает» все возможные изменения в системе госфинансирования «во всех аспектах».

Напомним, одна из основных социальных программ правительства США — Affordable Care, также известная как Obamacare по имени запустившего ее президента Барака Обамы, — как ожидается, будет окончательно отменена до конца 2017 года. Республиканское большинство Конгресса высказалось в поддержку соответствующего указа, который президент Дональд Трамп подписал 21 января.

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