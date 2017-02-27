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02:40 (мск), источник: РИА Новости

Times: Черногория намерена запросить задержание гражданина России Шишмакова

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Британская газета Times утверждает, что Черногория намерена запросить задержание гражданина РФ Эдуарда Шишмакова и предъявить ему обвинение в рамках расследования о попытке госпереворота.

Источник: РИА Новости

Газета называет россиянина «шпионом» и пишет, что «Черногория намерена предъявить обвинения» в подготовке заговора с целью свергнуть прозападное правительство и остановить «маленькую Балканскую страну от присоединения к НАТО».

Издание считает маловероятным, что Москва передаст Шишмакова.

В МИД РФ ранее назвали заявления о причастности РФ к событиям в Черногории безосновательными.

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В день голосования — 16 октября прошлого года — в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить Скупщину и «провозгласить победу одной из политических партий», а также «нейтрализовать премьер-министра Черногории».

В декабре власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии — Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича по подозрению в подготовке переворота. Спецпрокуратура республики сообщала, что подозревает Широкова и в планировании убийства экс-премьера Мило Джукановича.

Ранее специальный прокурор Черногории Миливое Катнич в ходе выступления в эфире черногорского «Первого телеканала» (TV Prva) заявил, что некоторые «российские государственные органы» якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

Согласно последнему утверждению Катнича, во главе группы, планировавшей переворот, убийство тогдашнего премьера Мило Джукановича и предотвращение вступления страны в НАТО, стоял гражданин РФ Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

По словам прокурора, обвинительное заключение в связи с попыткой государственного переворота будет готово до 15 апреля. Процесс до недавних пор проводился против 23 человек. После снятия на минувшей неделе депутатского иммунитета с лидеров Депутатского фронта Андрии Мандича и Милана Кнежевича это количество возросло до 25 лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

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