Продлен арест бывшему вице-губернатору Приморья

Об этом сообщили во Фрунзенском суде Владивостока, передает РИА «Новости».

В краевой прокуратуре подтвердили этот факт и добавили, что ведомством в ходе судебного заседания было поддержано ходатайство следствия о продлении меры пресечения Сидоренко.

Ранее ИА Дейта сообщало, что Сидоренко является фигурантом дела о хищении не менее 10 млн руб.