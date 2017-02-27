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03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Продлен арест бывшему вице-губернатору Приморья

Суд продлил на два месяца домашний арест находящемуся под следствием бывшему вице-губернатору Приморского края Сергею Сидоренко.

Источник: AP 2017

Об этом сообщили во Фрунзенском суде Владивостока, передает РИА «Новости».

В краевой прокуратуре подтвердили этот факт и добавили, что ведомством в ходе судебного заседания было поддержано ходатайство следствия о продлении меры пресечения Сидоренко.

Ранее ИА Дейта сообщало, что Сидоренко является фигурантом дела о хищении не менее 10 млн руб.

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