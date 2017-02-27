Продлен арест бывшему вице-губернатору Приморья
Суд продлил на два месяца домашний арест находящемуся под следствием бывшему
Суд продлил на два месяца домашний арест находящемуся под следствием бывшему
Об этом сообщили во Фрунзенском суде Владивостока, передает РИА «Новости».
В краевой прокуратуре подтвердили этот факт и добавили, что ведомством в ходе судебного заседания было поддержано ходатайство следствия о продлении меры пресечения Сидоренко.
Ранее ИА Дейта сообщало, что Сидоренко является фигурантом дела о хищении не менее 10 млн руб.