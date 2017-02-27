Крым уже не вернуть: Пушков о плане Авакова по возвращению полуострова

Ранее Аваков в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил, что Киев имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль, и в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений. По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

«Аваков сообщил: у Киева “есть план возвращения Крыма и Донбасса”, но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения депутата украинского парламента Андрея Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Как рассказал Артеменко в интервью украинскому изданию, среди пунктов этого плана — «вывод российских сил из восточной части Украины», а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 30 до 50 лет. После чего должен пройти референдум об окончательном определении принадлежности полуострова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ «плане» по снятию санкций с РФ абсурдна. Он отметил, что Москве ничего не известно о каких-либо планах, а кроме того, имеется понимание, что политико-дипломатическое решение украинской проблемы возможно только на основе минских договоренностей.