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10:00 (мск), источник: РИА Новости

Крым уже не вернуть: Пушков о плане Авакова по возвращению полуострова

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков после заявления главы МВД Украины Арсена Авакова про имеющийся у Киева план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль заявил, что Крым уже точно не вернуть.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Аваков в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил, что Киев имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль, и в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений. По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

«Аваков сообщил: у Киева “есть план возвращения Крыма и Донбасса”, но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения депутата украинского парламента Андрея Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Как рассказал Артеменко в интервью украинскому изданию, среди пунктов этого плана — «вывод российских сил из восточной части Украины», а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 30 до 50 лет. После чего должен пройти референдум об окончательном определении принадлежности полуострова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ «плане» по снятию санкций с РФ абсурдна. Он отметил, что Москве ничего не известно о каких-либо планах, а кроме того, имеется понимание, что политико-дипломатическое решение украинской проблемы возможно только на основе минских договоренностей.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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