Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности

«Филип Билден сообщил мне, что пришел к трудному решению отказаться от должности министра ВМС», — отмечается в сообщении.

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Отставной офицер военной разведки США, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от должности министра ВМС США. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Министр обороны подчеркнул, что такой шаг Билдена связан с возможным конфликтом интересов на новом посту

Министр обороны подчеркнул, что такой шаг Билдена связан с возможным конфликтом интересов на новом посту

Тогда глава государства назвал его «очень успешным бизнесменом», который обладает стратегическим видением и сможет повысить дисциплину во вверенном ему ведомстве. Представители администрации отметили, что Билден также хорошо разбирается в проблемах азиатского региона и вопросах кибербезопасности.

Сам Мэттис поддерживал назначение Билдена на эту должность. Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бизнесмена на пост министра ВМС в конце января.

Таким образом, он стал уже вторым кандидатом Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне

Таким образом, он стал уже вторым кандидатом Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне

В начале февраля инвестор-миллиардер Винсент Виола отверг предложение занять пост министра Армии (сухопутные войска) США в новой вашингтонской администрации из-за возможности потенциальных конфликтов его частных и государственных интересов. Мэттис же сообщил в воскресенье, что в ближайшее время представит Трампу двух новых кандидатов на посты министров ВМС и Армии.