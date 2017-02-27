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09:30 (мск), источник: ТАСС

Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности

Филип Билден стал уже вторым кандидатом Дональда Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Отставной офицер военной разведки США, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от должности министра ВМС США. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

«Филип Билден сообщил мне, что пришел к трудному решению отказаться от должности министра ВМС», — отмечается в сообщении.

Министр обороны подчеркнул, что такой шаг Билдена связан с возможным конфликтом интересов на новом посту

Сам Мэттис поддерживал назначение Билдена на эту должность. Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бизнесмена на пост министра ВМС в конце января.

Тогда глава государства назвал его «очень успешным бизнесменом», который обладает стратегическим видением и сможет повысить дисциплину во вверенном ему ведомстве. Представители администрации отметили, что Билден также хорошо разбирается в проблемах азиатского региона и вопросах кибербезопасности.

Таким образом, он стал уже вторым кандидатом Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне
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В начале февраля инвестор-миллиардер Винсент Виола отверг предложение занять пост министра Армии (сухопутные войска) США в новой вашингтонской администрации из-за возможности потенциальных конфликтов его частных и государственных интересов. Мэттис же сообщил в воскресенье, что в ближайшее время представит Трампу двух новых кандидатов на посты министров ВМС и Армии.

Министерство ВМС входит в состав оборонного ведомства США. Руководитель министерства отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американских ВМС, а также за людские и финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.

Комментарии
12
TURBODED
зато развал гарантирован...
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Ольга Лысенко
Много чести будет для амеров.
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TURBODED
предложите этот пост Шойгу, он с удовольствием согластся..
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