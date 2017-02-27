Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности
Филип Билден стал уже вторым кандидатом Дональда Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне.
Филип Билден стал уже вторым кандидатом Дональда Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне.
ВАШИНГТОН, 27 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Отставной офицер военной разведки США, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от должности министра ВМС США. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
«Филип Билден сообщил мне, что пришел к трудному решению отказаться от должности министра ВМС», — отмечается в сообщении.
Сам Мэттис поддерживал назначение Билдена на эту должность. Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бизнесмена на пост министра ВМС в конце января.
Тогда глава государства назвал его «очень успешным бизнесменом», который обладает стратегическим видением и сможет повысить дисциплину во вверенном ему ведомстве. Представители администрации отметили, что Билден также хорошо разбирается в проблемах азиатского региона и вопросах кибербезопасности.
В начале февраля
Министерство ВМС входит в состав оборонного ведомства США. Руководитель министерства отвечает, в частности, за