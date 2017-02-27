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04:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске почтили память убитого Бориса Немцова

Люди принесли цветы к памятнику жертв политических репрессий.

Источник: AP 2017

Красноярцы почтили память известного опозиционного политика и общественного деятеля Бориса Немцова, убитого выстрелом в спину два года назад.

Люди принесли цветы к памятнику жертв политических репрессий, который находится возле Музейного центра на площади Мира.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В спину политика несколько раз выстрелил неизвестный.

Жители краевого центра принесли к памятнику, у которого уже стоял портрет Бориса Немцова, цветы и зажжённые свечи. Также в руках красноярцев был плакат с надписью «память не убить».

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