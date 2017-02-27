Наблюдательный полет над Россией выполнят военные инспекторы США и Франции с аэродрома Хабаровск
Военные инспекторы США и Франции выполнят наблюдательный полет над Россией с аэродрома Хабаровск, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.
Военные инспекторы США и Франции выполнят наблюдательный полет над Россией с аэродрома Хабаровск, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.
«В рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)», — рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Отмечается, что на борту будут находиться российские специалисты. Они проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полета.