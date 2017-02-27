Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Активисты из РФ требуют завести уголовное дело за вопрос Путину
Сергей Лазарев впервые показал сына
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Киркоров призвал РФ отказаться от Евровидения: признание звезды
Порошенко застигнут врасплох решением Путина - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
04:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Наблюдательный полет над Россией выполнят военные инспекторы США и Франции с аэродрома Хабаровск

Военные инспекторы США и Франции выполнят наблюдательный полет над Россией с аэродрома Хабаровск, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Источник: Reuters

«В рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)», — рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Отмечается, что на борту будут находиться российские специалисты. Они проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За сутки в Хабаровском крае произошло четыре пожара
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Трансляция церемонии вручения премии «Оскар»
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь