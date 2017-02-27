Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в Сочи
Сегодня здесь начинает работу Российский инвестиционный форум.
Сегодня здесь начинает работу Российский инвестиционный форум.
Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.
Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом начинает работу на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи
Также губернатор Вячеслав Шпорт примет участие в панельной сессии Агентства стратегических инициатив «Лучшие
Деловая программа форума сегодня продолжится пленарным заседанием, в ходе которого выступит председатель правительства России Дмитрий Медведев.
Завтра, 28 февраля, губернатор края примет участие во встрече главы правительства России с руководителями регионов. Участники обсудят вопросы межбюджетной политики.
Также завтра члены делегации региона примут участие в сессиях «Повышение эффективности инвестиций — ТОСЭР» и «Инновационный потенциал регионов — драйвер экономического развития».
Кроме того, в ходе форума запланирован ряд деловых встреч губернатора и членов делегации региона с представителями федеральных ведомств, руководителями институтов развития, инвесторами.
Напомним, что в работе форума примут участие около 4 тысяч человек, в том числе крупные российские бизнесмены, представители федеральных органов власти, руководители иностранных компаний из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии.
Отметим, что архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума состоит из трех тематических блоков — «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста», «Реализуя проекты для жизни».