Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в Сочи

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом начинает работу на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 27—28 февраля . Сегодня, 27 февраля глава края примет участие в работе дискуссионных площадок. В частности, Вячеслав Шпорт выступит на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха». Эта площадка организована при поддержке Минвостокразвития России. Участники дискуссии обсудят новые условия для инвестирования на Дальнем Востоке, расскажут о работе первых предприятий в рамках ТОСЭР и Свободного порта, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Также губернатор Вячеслав Шпорт примет участие в панельной сессии Агентства стратегических инициатив «Лучшие социально-экономические практики. “Готовые решения” для внедрения в регионах».

Деловая программа форума сегодня продолжится пленарным заседанием, в ходе которого выступит председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Завтра, 28 февраля, губернатор края примет участие во встрече главы правительства России с руководителями регионов. Участники обсудят вопросы межбюджетной политики.

Также завтра члены делегации региона примут участие в сессиях «Повышение эффективности инвестиций — ТОСЭР» и «Инновационный потенциал регионов — драйвер экономического развития».

Кроме того, в ходе форума запланирован ряд деловых встреч губернатора и членов делегации региона с представителями федеральных ведомств, руководителями институтов развития, инвесторами.

Напомним, что в работе форума примут участие около 4 тысяч человек, в том числе крупные российские бизнесмены, представители федеральных органов власти, руководители иностранных компаний из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии.

Отметим, что архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума состоит из трех тематических блоков — «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста», «Реализуя проекты для жизни».