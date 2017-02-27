В Красноярском крае продолжат развивать «электронное правительство»

На минувшей неделе депутаты Законодательного Собрания края провели выездное совещание по вопросу доступности электронных госуслуг для красноярцев. Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению уделил внимание развитию «Электронного правительства» и процессу получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Первой точкой совещания стал центр мониторинга и управления комплексной автоматизированной системы (КАС) «Безопасный город», который, как и система электронного правительства, размещен на базе единого центра обработки данных.

«Безопасный город» выполняет функции контроля и управления не только в сфере интересов МВД, но и в сфере госуправления — это работа скорой помощи и МЧС, сфера перевозок и транспортное обслуживание населения и прочее. Депутат Алексей Клешко в ходе совещания отметил, что несколько лет назад в крае было принято правильное решение — не ставить КАС «Безопасный город» на баланс МВД, а оставить в краевой собственности, что в перспективе существенно расширит области ее применения.

Начальник отдела организации деятельности краевого центра мониторинга и управления оперативного отдела МУ МВД «Красноярское» Сергей Шульц рассказал о принципах работы системы и продемонстрировал ее возможности. Депутаты смогли в реальном времени увидеть дорожную ситуацию в городе, отследить нахождение на маршруте машин оперативных служб и многое другое.

Напомним, сейчас в городе установлено 450 видеокамер, 7 устройств экстренной связи «гражданин — полиция», 13 камер фотовидеофиксации дорожного движения, способных распознавать номерные знаки. Именно в этот центр поступают все звонки службы 112.

В задачи КАС входит повышение эффективности действий оперативных служб за счет уменьшения времени приема и обработки экстренных вызовов, сокращение сроков реагирования на вызовы, минимизация возможных потерь при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, антитеррористической защищенности, снижение уровня уличной преступности и повышение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах.

Сергей Шульц рассказал также о том, что на базе «Безопасного города» ведется работа по размещению штаба по обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения Универсиады-2019. В систему планируется интегрировать аэропорт, железнодорожный вокзал, Деревню Универсиады, спортивные объекты, транспортные маршруты, места проведения соревнований.

Что касается основного вопроса повестки — развития «электронного правительства» и получения государственных услуг, члены комитета осмотрели серверное оборудование, установленное в центре обработки данных, а затем переехали в агентство информатизации и связи Красноярского края, где продолжили обсуждение.

Заместитель руководителя агентства Николай Распопин, сообщил, что целью государственной программы «Развитие информационного общества» является повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Именно с этой целью в крае развивается информационно-телекоммуникационная структура, расширяется спектр оказания госуслуг в электронной форме, создаются условия для эффективного управления в различных отраслях. Одна из важных задач — создание ICT-инфраструктуры Универсиады 2019 года. Для ее решения федеральное правительство выделяет 2,2 млрд рублей, при этом все коммуникации, центры обработки информации и прочее останутся впоследствии в крае как «наследие Универсиады».

В рамках «электронного правительства» уже сегодня в крае подключены к системе электронного документооборота 4 тыс. рабочих мест, что позволило существенно снизить время прохождения документов между различными ведомствами, а во многих случаях вообще отказаться от бумажных носителей.

В 2016 году значительно выросло число пользователей портала госуслуг. Сегодня на портале зарегистрировано 587 тысяч человек, или 24,7% жителей края. Люди могут получать в электронном виде 129 региональных и несколько сотен муниципальных услуг. Система позволяет, например, зарегистрировавшись на федеральном сайте госуслуг, переходить без перерегистрации на краевой сайт и наоборот.

Значительно упрощена система регистрации, кроме того, в крае действует 624 центра обслуживания, расположенных в почтовых отделениях, органах муниципального управления, где человеку помогут и зарегистрироваться и оформить запрос на услугу. «К 2018 году необходимо выполнить Указ президента РФ № 601, в котором поставлена задача довести долю граждан, получающих государственные услуги в электронном виде, до 70 процентов», — отметил Николай Распопин.

На вопрос депутатов Александра Симановского и Николая Фокина, представляющих интересы северных территорий края, — как планируется внедрять электронные госуслуги в поселках, где интернета вообще нет либо он работает крайне неустойчиво, — докладчик ответил, что в начале января губернатор края провел совещание, на котором поставил задачу создания условий для развития услуг связи в малонаселенных пунктах, в том числе северных. Речь идет о 190 населенных пунктах, в которых проживают 44 тысячи жителей. На эти цели предполагается выделить в 2017 году 50 млн рублей, в последующие два года — 96 млн и 112 млн рублей соответственно. Всего же на три предстоящих года на развитие информационных технологий, в том числе внедрение «электронного правительства», оказание госуслуг, обеспечение безопасности граждан планируется направить более 3 млрд рублей.

«Нужно выделить три проблемных блока, — подвел итог обсуждения вопроса Алексей Клешко. — Во-первых, это система, в которую край должен будет постоянно вкладываться финансово: необходимо поддерживать в рабочем состоянии хранение данных, “железо”, информационную безопасность и прочее. Тем не менее это гораздо эффективнее, чем если бы мы финансировали систему, например, МВД или информационный аутсорсинг. Еще раз убеждаюсь, что несколько лет назад мы приняли единственно верное решение — развивать собственные централизованные информационные системы, а не вкладываться в ведомственные проекты. Второе. Для нормального функционирования необходимо обеспечивать межведомственный баланс: стандартизацию задач, оборудования, программного обеспечения. Третье. Работа по развитию информационных и телекоммуникационных технологий должна помимо прочего стать мощным толчком для развития IT-отрасли в крае, и прежде всего в области информационных и программных разработок, как это в свое время было сделано в Татарстане, где в рамках подготовки Универсиады в Казани привлекали только своих разработчиков».

Далее комитет обсудил проект закона «О внесении изменений в Закон края «О государственной поддержке развития местного самоуправления в крае». В связи с тем, что правительство РФ утвердило правила предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования городской среды с выделением на эти цели федеральных средств, авторы закона предлагают краевые деньги, предназначенные в рамках грантов на благоустройство городских округов, в полном объеме направить в поселения. Комитет вынес законопроект в первом чтении на сессию.