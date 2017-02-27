Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Порошенко сделал географическую ошибку, говоря о войне с Россией
В Кремле рассказали о реакции Путина на новость о смерти Чуркина
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Киркоров призвал РФ отказаться от Евровидения: признание звезды
Порошенко застигнут врасплох решением Путина - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1275-летие Солнца нации
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
07:00 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае продолжат развивать «электронное правительство»

В рамках «электронного правительства» уже сегодня в крае подключены к системе электронного документооборота 4 тыс. рабочих мест, что позволило существенно снизить время прохождения документов между различными ведомствами, а во многих случаях вообще отказаться от бумажных носителей.

Источник: Reuters

На минувшей неделе депутаты Законодательного Собрания края провели выездное совещание по вопросу доступности электронных госуслуг для красноярцев. Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению уделил внимание развитию «Электронного правительства» и процессу получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Первой точкой совещания стал центр мониторинга и управления комплексной автоматизированной системы (КАС) «Безопасный город», который, как и система электронного правительства, размещен на базе единого центра обработки данных.

«Безопасный город» выполняет функции контроля и управления не только в сфере интересов МВД, но и в сфере госуправления — это работа скорой помощи и МЧС, сфера перевозок и транспортное обслуживание населения и прочее. Депутат Алексей Клешко в ходе совещания отметил, что несколько лет назад в крае было принято правильное решение — не ставить КАС «Безопасный город» на баланс МВД, а оставить в краевой собственности, что в перспективе существенно расширит области ее применения.

Начальник отдела организации деятельности краевого центра мониторинга и управления оперативного отдела МУ МВД «Красноярское» Сергей Шульц рассказал о принципах работы системы и продемонстрировал ее возможности. Депутаты смогли в реальном времени увидеть дорожную ситуацию в городе, отследить нахождение на маршруте машин оперативных служб и многое другое.

Напомним, сейчас в городе установлено 450 видеокамер, 7 устройств экстренной связи «гражданин — полиция», 13 камер фотовидеофиксации дорожного движения, способных распознавать номерные знаки. Именно в этот центр поступают все звонки службы 112.

В задачи КАС входит повышение эффективности действий оперативных служб за счет уменьшения времени приема и обработки экстренных вызовов, сокращение сроков реагирования на вызовы, минимизация возможных потерь при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, антитеррористической защищенности, снижение уровня уличной преступности и повышение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах.

Сергей Шульц рассказал также о том, что на базе «Безопасного города» ведется работа по размещению штаба по обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения Универсиады-2019. В систему планируется интегрировать аэропорт, железнодорожный вокзал, Деревню Универсиады, спортивные объекты, транспортные маршруты, места проведения соревнований.

Что касается основного вопроса повестки — развития «электронного правительства» и получения государственных услуг, члены комитета осмотрели серверное оборудование, установленное в центре обработки данных, а затем переехали в агентство информатизации и связи Красноярского края, где продолжили обсуждение.

Заместитель руководителя агентства Николай Распопин, сообщил, что целью государственной программы «Развитие информационного общества» является повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Именно с этой целью в крае развивается информационно-телекоммуникационная структура, расширяется спектр оказания госуслуг в электронной форме, создаются условия для эффективного управления в различных отраслях. Одна из важных задач — создание ICT-инфраструктуры Универсиады 2019 года. Для ее решения федеральное правительство выделяет 2,2 млрд рублей, при этом все коммуникации, центры обработки информации и прочее останутся впоследствии в крае как «наследие Универсиады».

В рамках «электронного правительства» уже сегодня в крае подключены к системе электронного документооборота 4 тыс. рабочих мест, что позволило существенно снизить время прохождения документов между различными ведомствами, а во многих случаях вообще отказаться от бумажных носителей.

В 2016 году значительно выросло число пользователей портала госуслуг. Сегодня на портале зарегистрировано 587 тысяч человек, или 24,7% жителей края. Люди могут получать в электронном виде 129 региональных и несколько сотен муниципальных услуг. Система позволяет, например, зарегистрировавшись на федеральном сайте госуслуг, переходить без перерегистрации на краевой сайт и наоборот.

Значительно упрощена система регистрации, кроме того, в крае действует 624 центра обслуживания, расположенных в почтовых отделениях, органах муниципального управления, где человеку помогут и зарегистрироваться и оформить запрос на услугу. «К 2018 году необходимо выполнить Указ президента РФ № 601, в котором поставлена задача довести долю граждан, получающих государственные услуги в электронном виде, до 70 процентов», — отметил Николай Распопин.

На вопрос депутатов Александра Симановского и Николая Фокина, представляющих интересы северных территорий края, — как планируется внедрять электронные госуслуги в поселках, где интернета вообще нет либо он работает крайне неустойчиво, — докладчик ответил, что в начале января губернатор края провел совещание, на котором поставил задачу создания условий для развития услуг связи в малонаселенных пунктах, в том числе северных. Речь идет о 190 населенных пунктах, в которых проживают 44 тысячи жителей. На эти цели предполагается выделить в 2017 году 50 млн рублей, в последующие два года — 96 млн и 112 млн рублей соответственно. Всего же на три предстоящих года на развитие информационных технологий, в том числе внедрение «электронного правительства», оказание госуслуг, обеспечение безопасности граждан планируется направить более 3 млрд рублей.

«Нужно выделить три проблемных блока, — подвел итог обсуждения вопроса Алексей Клешко. — Во-первых, это система, в которую край должен будет постоянно вкладываться финансово: необходимо поддерживать в рабочем состоянии хранение данных, “железо”, информационную безопасность и прочее. Тем не менее это гораздо эффективнее, чем если бы мы финансировали систему, например, МВД или информационный аутсорсинг. Еще раз убеждаюсь, что несколько лет назад мы приняли единственно верное решение — развивать собственные централизованные информационные системы, а не вкладываться в ведомственные проекты. Второе. Для нормального функционирования необходимо обеспечивать межведомственный баланс: стандартизацию задач, оборудования, программного обеспечения. Третье. Работа по развитию информационных и телекоммуникационных технологий должна помимо прочего стать мощным толчком для развития IT-отрасли в крае, и прежде всего в области информационных и программных разработок, как это в свое время было сделано в Татарстане, где в рамках подготовки Универсиады в Казани привлекали только своих разработчиков».

Далее комитет обсудил проект закона «О внесении изменений в Закон края «О государственной поддержке развития местного самоуправления в крае». В связи с тем, что правительство РФ утвердило правила предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования городской среды с выделением на эти цели федеральных средств, авторы закона предлагают краевые деньги, предназначенные в рамках грантов на благоустройство городских округов, в полном объеме направить в поселения. Комитет вынес законопроект в первом чтении на сессию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Криминальное чтиво» о женщинах и правда об Афгане: что ждет красноярцев сегодня
В Лос-Анджелесе вручают премии «Оскар»
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь