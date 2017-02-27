Один гектар сегодня — принципиально другая технология предоставления земли — Трутнев
О том, как новые переселенцы изменят жизнь Дальнего Востока
О том, как новые переселенцы изменят жизнь Дальнего Востока
«Дальневосточный гектар» может стать самой масштабной программой добровольного переселения россиян в азиатскую часть страны со времен столыпинской реформы. Бесплатно раздавая землю, государство готово кредитовать ее освоение — это позволит привлечь в регион сотни тысяч новых жителей.
О том, как новые переселенцы изменят жизнь Дальнего Востока, рассказал газете «Известия»
В этом случае мы не сможем, конечно, к каждой такой базе дорогу построить, — отметил Юрий Трутнев. — Идеологом того, где брать участок, что будет на нем происходить, выступает сам человек. Мы подключаемся по инфраструктуре тогда, когда более 20 человек в одном месте делают коллективную заявку. Тогда им по закону предоставляется поддержка строительства инфраструктуры».
Это разные продукты. Они оба созданы по поручению правительства Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ). Индивидуальный кредит будет предоставляться сроком до пяти лет
Выбираете товар, делаете заявку, банк проплачивает, получаете. Такая маленькая «али-баба». Таким образом, мы будем уверены, что деньги пошли на ту цель, для которой они предназначены. Кроме того, это будет помощью отечественным производителям. Выставлять свои товары на сайте смогут любые производители со всей России".