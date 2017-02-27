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07:44 (мск), источник: RIGMA.INFO

Один гектар сегодня — принципиально другая технология предоставления земли — Трутнев

О том, как новые переселенцы изменят жизнь Дальнего Востока вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Источник: RIGMA.INFO

«Дальневосточный гектар» может стать самой масштабной программой добровольного переселения россиян в азиатскую часть страны со времен столыпинской реформы. Бесплатно раздавая землю, государство готово кредитовать ее освоение — это позволит привлечь в регион сотни тысяч новых жителей.

О том, как новые переселенцы изменят жизнь Дальнего Востока, рассказал газете «Известия» вице-премьер — полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, «один гектар сегодня — принципиально другая технология предоставления земли, не такая, как принято у нас везде». «Обычно муниципалитет устанавливает, где можно выделить землю, где нельзя. У нас на Дальнем Востоке наоборот — разрешено всё, что не запрещено. Можно взять участок внутри тайги и заниматься охотой и рыбной ловлей или построить там туристическую базу.

В этом случае мы не сможем, конечно, к каждой такой базе дорогу построить, — отметил Юрий Трутнев. — Идеологом того, где брать участок, что будет на нем происходить, выступает сам человек. Мы подключаемся по инфраструктуре тогда, когда более 20 человек в одном месте делают коллективную заявку. Тогда им по закону предоставляется поддержка строительства инфраструктуры».

Вице-премьер отметил, что для получателей «дальневосточного гектара» разрабатываются новые меры поддержки, например — льготное кредитование. «Кредиты для людей, получивших один гектар в категории индивидуальный получатель и по коллективной заявке».

Это разные продукты. Они оба созданы по поручению правительства Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ). Индивидуальный кредит будет предоставляться сроком до пяти лет Почта-банком, коллективные кредиты сроком до 8 лет — Внешэкономбанком. Ставки от 8,5 до 10,5%. Но деньги на руки давать не будем, — уточни Юрий Трутнев. — Будет организована специальная электронная площадка — фактически интернет-магазин, в котором человек сможет заказывать необходимые вещи. Что нужно ему: трактор, материалы для строительства дома, какие-то электроприборы.

Выбираете товар, делаете заявку, банк проплачивает, получаете. Такая маленькая «али-баба». Таким образом, мы будем уверены, что деньги пошли на ту цель, для которой они предназначены. Кроме того, это будет помощью отечественным производителям. Выставлять свои товары на сайте смогут любые производители со всей России".

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