Максим Решетников возглавит делегацию края на Российском инвестиционном форуме
Делегация Пермского края во главе с и.о. губернатора Максимом Решетниковым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет
Делегация Пермского края во главе с и.о. губернатора Максимом Решетниковым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет
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Модератором мероприятия выступит председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, участие в сессии также примут председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, министр финансов России Антон Силуанов, заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин и другие.
Также на площадке Российского инвестфорума и.о. губернатора края подпишет ряд соглашений о сотрудничестве, призванных привлечь инвестиции в экономику региона. Кроме того, инвестиционные возможности Пермского края будут представлены на стенде региона. В частности, будут презентованы проекты в области промышленности — разработки кластера «Технополис «Новый Звездный» (ракетный двигатель РД-191, авиадвигатели ПД-14, ПД-35). Кроме того, посетители стенда смогут ознакомиться с ходом реализации проекта компании «ЕвроХим» по строительству калийного комбината в Пермском крае и рядом других инвестпроектов.