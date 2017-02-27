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07:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников возглавит делегацию края на Российском инвестиционном форуме

Делегация Пермского края во главе с и.о. губернатора Максимом Решетниковым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет 27—28 февраля в Сочи.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Максим Решетников станет участником дискуссии в рамках сессии «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия». Вместе с экспертами он обсудит вопросы бюджетной обеспеченности регионов страны.

Модератором мероприятия выступит председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, участие в сессии также примут председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, министр финансов России Антон Силуанов, заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин и другие.

Также на площадке Российского инвестфорума и.о. губернатора края подпишет ряд соглашений о сотрудничестве, призванных привлечь инвестиции в экономику региона. Кроме того, инвестиционные возможности Пермского края будут представлены на стенде региона. В частности, будут презентованы проекты в области промышленности — разработки кластера «Технополис «Новый Звездный» (ракетный двигатель РД-191, авиадвигатели ПД-14, ПД-35). Кроме того, посетители стенда смогут ознакомиться с ходом реализации проекта компании «ЕвроХим» по строительству калийного комбината в Пермском крае и рядом других инвестпроектов.

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