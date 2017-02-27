Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
New Yorker опубликует расследование про Путина и выборы в США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Внезампная смерть известного российского актера потрясла мир кино
Великая спортсменка продает медали с аукциона
"Мы пришли к решению": вся команда Лепса уходит от него
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
08:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Главе периодически мерзнущего поселка Сибирцево в Приморье предложили уйти в отставку

Если он не сделает это добровольно, то ему «помогут» органы прокуратуры.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 февраля, PrimaMedia.

Главе Сибирцевского городского поселения Александру Шейко предложили добровольно сложить полномочия после очередной ситуации, когда в январе температура в жилых домах держалась на отметке в 10−12 °C. Об этом в программе «Ответы» на ОТВ рассказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в январе 2017 года жители поселка Сибирцево в очередной раз попросили помощи у СМИ — в разгар отопительного сезона их дома отапливались не должным образом, в квартирах было очень холодно. На место незамедлительно выехали представители администрации Приморья, ситуацией заинтересовались органы прокуратуры.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в телеэфире заявил, что через вице-губернатора Евгения Вишнякова предложил уйти в отставку главе поселения, который допустил нарушение теплоснабжения.

«Что там произошло? Попытались украсть деньги при завозе угля. Купили не нормальный уголь на котельную, а не понять что, которое гореть не захотело, — отметил Миклушевский. — Мы вопрос, конечно же, своими силами решили. Котельная там старая и, судя по всему, ее не готовили к отопительному сезону».

Глава региона уточнил, что пока ответа от Александра Шейко он не получил.

«Если я не услышу ответ по поводу отставки в ближайшие сутки, то найду способ это сделать, только уже не в добровольном порядке, а с помощью органов прокуратуры», — заметил Владимир Миклушевский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Немцов и Приморье: нелюбимый Наздратенко, "правый" Дарькин и ядовитый газ в ДК Ленина
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь