Главе периодически мерзнущего поселка Сибирцево в Приморье предложили уйти в отставку

Владивосток, 27 февраля, PrimaMedia.

Главе Сибирцевского городского поселения Александру Шейко предложили добровольно сложить полномочия после очередной ситуации, когда в январе температура в жилых домах держалась на отметке в 10−12 °C. Об этом в программе «Ответы» на ОТВ рассказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в январе 2017 года жители поселка Сибирцево в очередной раз попросили помощи у СМИ — в разгар отопительного сезона их дома отапливались не должным образом, в квартирах было очень холодно. На место незамедлительно выехали представители администрации Приморья, ситуацией заинтересовались органы прокуратуры.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в телеэфире заявил, что через вице-губернатора Евгения Вишнякова предложил уйти в отставку главе поселения, который допустил нарушение теплоснабжения.

«Что там произошло? Попытались украсть деньги при завозе угля. Купили не нормальный уголь на котельную, а не понять что, которое гореть не захотело, — отметил Миклушевский. — Мы вопрос, конечно же, своими силами решили. Котельная там старая и, судя по всему, ее не готовили к отопительному сезону».

Глава региона уточнил, что пока ответа от Александра Шейко он не получил.

«Если я не услышу ответ по поводу отставки в ближайшие сутки, то найду способ это сделать, только уже не в добровольном порядке, а с помощью органов прокуратуры», — заметил Владимир Миклушевский.