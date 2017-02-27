Главе периодически мерзнущего поселка Сибирцево в Приморье предложили уйти в отставку
Если он не сделает это добровольно, то ему «помогут» органы прокуратуры.
Если он не сделает это добровольно, то ему «помогут» органы прокуратуры.
Владивосток, 27 февраля, PrimaMedia.
Главе Сибирцевского городского поселения Александру Шейко предложили добровольно сложить полномочия после очередной ситуации, когда в январе температура в жилых домах держалась на отметке в 10−12 °C. Об этом в программе «Ответы» на ОТВ рассказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что в январе 2017 года жители поселка Сибирцево в очередной раз попросили помощи у СМИ — в разгар отопительного сезона их дома отапливались не должным образом, в квартирах было очень холодно. На место незамедлительно выехали представители администрации Приморья, ситуацией заинтересовались органы прокуратуры.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в телеэфире заявил, что через
«Что там произошло? Попытались украсть деньги при завозе угля. Купили не нормальный уголь на котельную, а не понять что, которое гореть не захотело, — отметил Миклушевский. — Мы вопрос, конечно же, своими силами решили. Котельная там старая и, судя по всему, ее не готовили к отопительному сезону».
Глава региона уточнил, что пока ответа от Александра Шейко он не получил.
«Если я не услышу ответ по поводу отставки в ближайшие сутки, то найду способ это сделать, только уже не в добровольном порядке, а с помощью органов прокуратуры», — заметил Владимир Миклушевский.