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08:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Губернатор работает в Сочи

Борис Дубровский принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Борис Дубровский 27 декабря работает в Сочи на инвестфоруме. Губернатор Челябинской принимает участие в событии, презентующем инвестиционный и экономический потенциал России, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В программе двух дней пребывания Бориса Дубровского в олимпийской столице — 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Традиционно сочинский инвестфорум собирает на своей площадке руководителей органов государственной власти, крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей деловых и научных кругов. В этом году в нем примут участие около 4 тыс. человек.

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