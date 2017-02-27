Губернатор работает в Сочи

Борис Дубровский 27 декабря работает в Сочи на инвестфоруме. Губернатор Челябинской принимает участие в событии, презентующем инвестиционный и экономический потенциал России, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В программе двух дней пребывания Бориса Дубровского в олимпийской столице — 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Традиционно сочинский инвестфорум собирает на своей площадке руководителей органов государственной власти, крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей деловых и научных кругов. В этом году в нем примут участие около 4 тыс. человек.