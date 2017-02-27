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08:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Два села в Хабаровском крае установили собственный погранрежим

После вмешательства прокуратуры эти постановления сельских администраций были отменены.

Источник: Reuters

В конце декабря 2016 года администрации двух сел Вяземского района — Видного и Шереметьево — самовольно установили время въезда и выезда на территорию сельских поселений. Эти действия районная прокуратура сочла незаконными, так что по протесту прокурора соответствующие постановления отменены в обоих населенных пунктах, сообщила корреспонденту портала «Губерния» старший помощник прокурора Вяземского района Наталья Ожогина.

«Эти сельские поселения находятся в пограничной зоне, въезд туда осуществляется через пост пограничного контроля. В Видном время выезда и въезда установили с 7:00 до 18:00 по понедельникам, средам и пятницам, с 8:30 до 18:00 — по вторникам и четвергам, а в выходные дни — с 7:30 до 18:00. В Шереметьево для местных жителей время установили другое время — с 8:00 до 18:00 ежедневно», — рассказала Наталья Ожогина.

В своем протесте прокуратура заявила, что органы местного самоуправления не уполномочены ограничивать время действия пограничного режима.

«Пространственные и временные пределы действия правил пограничного режима устанавливаются и отменяются решениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности», — отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Как рассказали в администрации села Шереметьево, с просьбой выдать постановление о времени работы погранпункта к главе муниципального образования обратились сами пограничники.

«К нам в село нужен пропуск. Шереметьевское КПП работает всегда с восьми утра до шести часов вечера. Режим устанавливает пограничная служба и согласует его с главой. В 2011 году было такое постановление, и в конце 2016 года погранслужбе понадобилось от нас свежее постановление. Мы его потом отменили, потому что это не наши полномочия. Сама служба должна решать вопрос въезда и выезда», — прокомментировала специалист первой категории администрации села Видное Ольга Крошка.

В итоге незаконно установленный пограничный режим был отменен в селе Шереметьево 3 февраля, в Видном — 14 февраля.

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