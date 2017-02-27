Полторак рассказал о выделении бюджета на улучшение учебных центров ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что из бюджета почти 250 млн грн запланировано на улучшение материальной базы учебных центров Вооруженных сил. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Работа по улучшению материально-технического обеспечения учебных центров и полигонов продолжается. Из бюджета почти 250 миллионов гривен запланировано на улучшение материальной базы учебных центров Вооруженных сил Украины», — написал Полторак.

Министр отметил, что 132,5 млн грн запланировано на восстановление учебного центра в Старичах во Львовской области, почти 100 миллионов — на строительство лагерного городка на полигоне «Широкий Лан» и почти 13 миллионов — на восстановление фондов 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины «Десна».