Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Что напишет New Yorker о Путине с карикатурой на обложке
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
"Мы пришли к решению": вся команда Лепса уходит от него
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
08:37 (мск), источник: Tengrinews

Нацбюро завершило досудебное расследование в отношении Аблязова

Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиардов долларов США.

Источник: Tengrinews

Завершено досудебное расследование в отношении Аблязова и его сообщников в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

Национальным бюро по противодействию коррупции завершено досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке и объявлено о начале ознакомления с материалами дела. Предварительное следствие, как отметили в Нацбюро, проведено всесторонне, полно и объективно, установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Читайте также
Укрепление тенге приостановилось

«На основе собранных доказательств дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка: Аблязова М. К. (председатель совета директоров), находящегося за пределами Казахстана и уклоняющегося от явки, Жаримбетова Ж. Д. (первый заместитель председателя правления — председатель Кредитного комитета), Садыкова К. А. (директор по кредитованию) и Мамеш С. Х. (председатель правления)», — сообщается в пресс-релизе.

В частности Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов США.

«Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка», — отметили в Нацбюро.

Напомним, 02 февраля 2017 года Национальное Бюро в соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных средствах массовой информации уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос на 10 февраля 2017 года.

Аналогично 14 февраля 2017 года Национальным бюро вновь опубликовано сообщение в СМИ о квалификации противоправных деяний Аблязова и необходимости явки в срок до 15 февраля 2017 года в орган следствия для объявления постановления. Однако в назначенное время подозреваемый Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

Кроме того, он не воспользовался правом самостоятельно пригласить адвоката, в связи с чем орган следствия в соответствии с пунктом 10 части 1 и частью 3 статьи 67 УПК обеспечил его защитником из числа адвокатов профессиональной организации.

В настоящее время все участники уголовного процесса в соответствии со статьей 294 УПК уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела, составляющего 2 224 тома. По окончанию ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору в порядке статьи 300 УПК для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Карагандинские полицейские вышли на след подозреваемого по запаху
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь