Нацбюро завершило досудебное расследование в отношении Аблязова

Национальным бюро по противодействию коррупции завершено досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке и объявлено о начале ознакомления с материалами дела. Предварительное следствие, как отметили в Нацбюро, проведено всесторонне, полно и объективно, установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Завершено досудебное расследование в отношении Аблязова и его сообщников в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

«На основе собранных доказательств дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка: Аблязова М. К. (председатель совета директоров), находящегося за пределами Казахстана и уклоняющегося от явки, Жаримбетова Ж. Д. (первый заместитель председателя правления — председатель Кредитного комитета), Садыкова К. А. (директор по кредитованию) и Мамеш С. Х. (председатель правления)», — сообщается в пресс-релизе.

В частности Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов США.

«Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка», — отметили в Нацбюро.

Напомним, 02 февраля 2017 года Национальное Бюро в соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных средствах массовой информации уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос на 10 февраля 2017 года.

Аналогично 14 февраля 2017 года Национальным бюро вновь опубликовано сообщение в СМИ о квалификации противоправных деяний Аблязова и необходимости явки в срок до 15 февраля 2017 года в орган следствия для объявления постановления. Однако в назначенное время подозреваемый Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

Кроме того, он не воспользовался правом самостоятельно пригласить адвоката, в связи с чем орган следствия в соответствии с пунктом 10 части 1 и частью 3 статьи 67 УПК обеспечил его защитником из числа адвокатов профессиональной организации.

В настоящее время все участники уголовного процесса в соответствии со статьей 294 УПК уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела, составляющего 2 224 тома. По окончанию ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору в порядке статьи 300 УПК для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду.