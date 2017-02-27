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11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Депутата Наумова «вербуют» в кандидаты на пост главы Ванинского района Хабаровского края

По словам одного из депутатов, за кандидатов такого уровня депутаты Ванинского райсобрания проголосовали бы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Имя депутата Ванинского райсобрания Александра Наумова в районе называют в числе возможных претендентов на пост главы района. Одни депутаты не хотят комментировать эту тему, другие убеждены, что если бы все участники выборов главы Ванинского района были бы хозяйственниками такого уровня, как Наумов, то выборы не пришлось бы переигрывать, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В Ванинском районе полным ходом идет подготовка к очередным выборам главы администрации района. С 13 марта начинается прием документов, 17 марта состоится заседание конкурсной комиссии, а сама процедура голосования намечена на 30 марта.

Как водится, в преддверии выборов называют имена возможных участников, как вполне предполагаемых и известных, так и весьма неожиданных.

На днях стало известно, что в качестве одной из перспективных обсуждается кандидатура депутата райсобрания Александра Наумова.

— Ко мне в самом деле обращаются жители района с предложением выдвинуть свою кандидатуру на этих выборах. Но пока я решения не принимал, на то есть как соображения личного характера, так и неличного, так что вряд ли я приму решение раньше 10 марта, — признался Александр Наумов.

По его словам, среди «агитаторов» есть как предприниматели, так и депутаты. Всё люди местные, из правительства края никаких предложений не следовало.

Между тем коллеги Александра Наумова утверждают, что им об этом ничего неизвестно.

— Я первый раз слышу о том, что кандидатуру Наумова рассматривают в качестве возможной на пост главы района, поэтому ничего сказать не могу, — сообщил депутат Евгений Шахрай.

Ничего не слышал о возможном претенденте Наумове и другой депутат районного собрания, Александр Углов.

— В эти дни много разной информации ходит. И ко мне делегации приходят, предлагают принять участие в выборах, но это ведь только разговоры — сам я не собираюсь участвовать в выборах, — отметил он. — Всегда говорил, что должна быть служба, которая бы готовила стоящие кадры на замену. Именно она и должна разговаривать с претендентами, а не так, что собрались люди, поговорили, и вот уже кандидаты и документы подают. Что касается Александра Наумова, то я с ним по этому поводу не разговаривал, поэтому ничего сказать пока и не могу.

Депутат Игорь Тесик оказался осведомленнее коллег.

— Да, я слышал о том, что обсуждают кандидатуру Александра Наумова. Не знаю, насколько эта информация достоверна, но хочу сказать, что, на мой взгляд, было бы очень неплохо, если б он действительно принял участие в выборах. Александр Алексеевич долго работает в сфере ЖКХ, а это именно та сфера, в которой находятся очень многие проблемные вопросы в Ванинском районе. Он человек опытный, он смог сохранить такую организацию, хотя всем известно, что в ЖКХ работать очень непросто. Он доказал, что способен организовывать и решать проблемы, то есть это реальный и хороший кандидат, — сказал Игорь Тесик. — Не стану утверждать заранее, что стал бы голосовать именно за него, так как в конечном списке могут быть и другие сильные участники, но то, что Наумов — достойный кандидат, несомненно. Мне, например, на вторых выборах, которые прошли 26 января, не хватило как раз кандидата такого уровня, как Наумов. За таких кандидатов и я, и, думаю, другие депутаты проголосовали бы.

Должность главы района вообще не столько политическая, сколько хозяйственная, подчеркнул депутат, и в непонимании этого момента главный просчет предыдущей выборной попытки.

Ванинский район — тяжелый, а на главу претендуют две девочки — депутаты в Хабаровском крае

— Если бы с депутатами проводили бы расширенные консультации до выхода участников выборов на комиссию, таких провалов бы наверняка не было. Что касается пожеланий к составу, то они просты: чем больше хозяйственников, тем больше выбор и вероятность избрания главы района, — говорит Игорь Тесик.

В противном случае, не исключает депутат Александр Углов, выборы в Ванинском районе могут провалиться и в третий раз.

— Если кандидаты не будут соответствовать представлениям депутатов о том, каким должен быть глава района, то однозначно, что выборы могут провалиться еще раз, — подчеркнул он.

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