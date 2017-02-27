Губернатор Приморья Миклушевский считает, что во Владивостоке скоро появится новый градоначальник

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предрек скорое появление во Владивостоке нового главы города вместо находящегося под следствием и пока действующего мэра столицы региона Игоря Пушкарева.

«Этот кризис (системы управления) давно уже был в городе, мы видим частенько неубранные после снегопада улицы и гололед, когда люди падают, ноги себе ломают. Я думаю, в самое ближайшее время город приобретет нового градоначальника», — сказал В. Миклушевский в эфире местного телеканала.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», полномочия мэра Владивостока И. Пушкарева, который с июня 2016 года находится под арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, истекают в 2018 году.

По уставу Владивостока полномочия главы городской администрации могут быть досрочно прекращены «по собственному желанию», после вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда, отзыва избирателями и ряда других причин.

Согласно принятому думой Владивостока весной 2016 года положению, главу города определяет конкурсная комиссия. Ее состав формируется на паритетной основе городской Думой и губернатором Приморского края. Конкурс проводится, в том числе, в случае истечения срока полномочий главы Владивостока или досрочного прекращения его полномочий.

Как сообщалось, на прошлой неделе Басманный суд Москвы до 30 мая продлил арест мэру Владивостока И. Пушкареву.

1 июня 2016 года Следственный комитет России сообщил о задержании И. Пушкарева и директора предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение.

А. Лушников признал вину и дал изобличающие И. Пушкарева показания. Мэр Владивостока свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Позднее был задержан родной брат главы Владивостока Андрей Пушкарев. Он находится под домашним арестом.

Срок предварительного следствия в отношении трех фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.