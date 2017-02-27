Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Сергей Лазарев впервые показал сына
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
40-летняя Гусева выложила фото в комбинации и чулках - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Для смерти ЕС достаточно трех-четырех ударов в 2017 году – СМИ
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
09:45 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья Миклушевский считает, что во Владивостоке скоро появится новый градоначальник

Полномочия мэра Владивостока И. Пушкарева, который с июня 2016 года находится под арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, истекают в 2018 году.

Источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предрек скорое появление во Владивостоке нового главы города вместо находящегося под следствием и пока действующего мэра столицы региона Игоря Пушкарева.

«Этот кризис (системы управления) давно уже был в городе, мы видим частенько неубранные после снегопада улицы и гололед, когда люди падают, ноги себе ломают. Я думаю, в самое ближайшее время город приобретет нового градоначальника», — сказал В. Миклушевский в эфире местного телеканала.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», полномочия мэра Владивостока И. Пушкарева, который с июня 2016 года находится под арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, истекают в 2018 году.

По уставу Владивостока полномочия главы городской администрации могут быть досрочно прекращены «по собственному желанию», после вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда, отзыва избирателями и ряда других причин.

Согласно принятому думой Владивостока весной 2016 года положению, главу города определяет конкурсная комиссия. Ее состав формируется на паритетной основе городской Думой и губернатором Приморского края. Конкурс проводится, в том числе, в случае истечения срока полномочий главы Владивостока или досрочного прекращения его полномочий.

Как сообщалось, на прошлой неделе Басманный суд Москвы до 30 мая продлил арест мэру Владивостока И. Пушкареву.

1 июня 2016 года Следственный комитет России сообщил о задержании И. Пушкарева и директора предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение.

А. Лушников признал вину и дал изобличающие И. Пушкарева показания. Мэр Владивостока свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Позднее был задержан родной брат главы Владивостока Андрей Пушкарев. Он находится под домашним арестом.

Срок предварительного следствия в отношении трех фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности
Скончался старейший член британского парламента
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь