Куйвашев примет участие в форуме «Сочи 2017»

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в рамках форума Евгений Куйвашев станет участником главного пленарного заседания «Инвестиции в российские регионы. Приоритеты региональной политики», которое откроет председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Также у губернатора запланирована встреча с представителями Российского фонда прямых инвестиций и обсуждение сотрудничества для реализации инвестиционных проектов Свердловской области. На полях форума ожидается подписание ряда соглашений, направленных на развитие Среднего Урала.

На 28 февраля запланировано участие губернатора в традиционной встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов Российской Федерации. В этот раз ожидается обсуждение вопросов межбюджетной политики.